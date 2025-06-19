Taha Akgül'den 2032 ve 2036 olimpiyatları vurgusu!

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Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda devam ediyor. 17 Haziran’da başlayan şampiyona için Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün katılımıyla açılış seremonisi yapıldı. Halk oyunları gösterilerin ardından başlayan seremonide sporcular Türk bayrağıyla yürüdü. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Açılış seremonisinde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, büyük bir güreş organizasyonuna Sivas’ın ev sahipliği yapmasından oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Burada aynı 10 minderde müsabaka yapılıyor. Bu turnuvaya yaklaşık 60 ilden 6 binin üzerinde sporcumuz katılıyor. Bu minderlerde sadece güreşler yapılmayacak, sadece müsabakalar yapılmayacak bu minderler çocuklarımızın dostluğuna, kardeşliğine vesile olacaktır. Onların azmine, mücadelesine de şahit olacağız" dedi.

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TAHA AKGÜL: GELECEK HEDEFİMİZ 10 BİN SPORCU

Şampiyonayı gelecek yıllarda daha da büyütmek istediklerine dikkat çeken Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, “Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Çok büyük bir özveri var. Bazı eksikliklerimiz var ama 6 bin kişiyi aynı anda ağırlamak kolay bir iş değil. İnşallah bu şampiyonayı seneye daha büyüteceğiz. Hedefimiz 10 bin sporcuyla, gerekirse daha uzun sürecek şampiyonaya malzeme desteğiyle devam edeceğiz. Seneye katılanlara daha farklı ödüller vereceğiz. Bu şampiyonayı daha değerli hale getireceğiz. Bu şampiyona biter bitmez güreşçilerimizi Ankara Elmadağ’da kampa alacağız. 10 yaş ila 14 yaş arasında final yapanları gelişim kampına alacağız. Bu müsabakalar 2032 ve 2036 olimpiyatlarına bizler için meyvesi olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, katılımlarından dolayı Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun’a plaket verdi. Şampiyona 22 Haziran Pazar günü yapılacak final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek.

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