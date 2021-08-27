Taha Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Taha Akgül’ün biyografisi

Taha Akgül merak edilen isimlerden biri oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu 2016 yılında altın madalya kazanmıştı. Sivas doğumlu olan Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 Sivas doğumludur. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

6 sene boyunca Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Akgül, 2008 senesinde İzmir'e yerleşti ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Türkçe okumaya başladı. Burada Milli Takım antrenörüyle tanıştıktan sonra hayatı değişti ve daha profesyonel eğitim almaya başladı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi adına güreşmeye başladı ve 2009 senesinde gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısından sonra dikkat çekti ve Milli Takım'a çağırıldı. 2011 senesinde Ankara Aski'ye transfer oldu. 2012 senesinde 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

2014 senesinde Taşkent, Özbekistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci olarak yine altın madalya kazandı. 7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası finalinde Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov'u 62 saniyede sayı tuşuyla (10-0) yenerek, tekrar altın madalya kazandı. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda bir kez daha altın madalya kazandı.

20 Ağustos 2016 tarihinde Rio Olimpiyatları'nda Taha Akgül, 125 kiloda finalde İranlı rakibini 3-1 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Böylece Olimpiyat Şampiyonu unvanını kazandı.