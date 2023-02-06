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Taha Akgül: İki güreşçi kardeşimiz vefat etti

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#Deprem#Taha Akgül#Kahramanmaraş
Taha Akgül: İki güreşçi kardeşimiz vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 13:53

Kahramanmaraş merkezli 04.17’de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafilelerinden haber alınamıyor. Milli güreşçi Taha Akgül de yardım çağrısında bulunmuştu. Son durum hakkında Spor Arena'ya konuştu.

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Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu.

Taha Akgül: İki güreşçi kardeşimiz vefat etti

Taha Akgül son duruma ilişkin Spor Arena'ya konuştu.

"Maraş Belediyespor'un güreşçilerinin kaldığı bina yıkıldı. İçinde futbolculardan da kalan varmış diye duydum. Komple yıkılmış, çocuklardan haber alınamıyor. Ankara'dan güreşçi kardeşlerimiz yardım için gidiyorlar. Çalışmalar başladı. Ankara'dan yardıma giden arkadaşlarimizdan iki kişinin ablası göçük altinda kalmış. Hem çocuklara hem de kendi akrabalarına bakmaya gidiyorlar. Şimdi konuştum. Enkazdan kardeşlerimizi çıkarmaya başlamışlar.14-15 yaşlarında gençlerden iki güreşçi kardeşimiz vefat etmiş. Diğer çocuklardan haber yok. Başka enkaz altından çıkan yok. Ekipler orada."

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