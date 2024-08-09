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Taha Akgül finale çıkamadı! Bronz madalya için mücadele edecek

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#Paris2024#Taha Akgül#Güreş
Taha Akgül finale çıkamadı Bronz madalya için mücadele edecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 19:58

Milli güreşçimiz Taha Akgül, Paris 2024'te serbest stil 125 kiloda İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye yenilerek finale çıkamadı. Sporcumuz bronz madalya mücadelesi verecek.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül finale çıkamadı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 ile geçip yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha, rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını kaçırdı. Sporcumuz yarın akşam bronz madalya için mücadele edecek.

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#Paris2024#Taha Akgül#Güreş

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