Taha Akgül finale çıkamadı! Bronz madalya için mücadele edecek

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül finale çıkamadı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 ile geçip yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha, rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını kaçırdı. Sporcumuz yarın akşam bronz madalya için mücadele edecek.