Taha Akgül, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi

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Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.