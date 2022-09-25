Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Taha Akgül, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi

Güncelleme Tarihi:

#Taha Akgül#Bianka Cekusz#Spor
Taha Akgül, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 22:02

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, Macar Bianka Cekusz ile dünya evine girdi.

Haberin Devamı

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Ankara'da düzenlenen düğünde Macar Bianka Cekusz ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğününe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

Taha Akgül, Bianka Cekusz ile dünya evine girdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taha Akgül#Bianka Cekusz#Spor

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları