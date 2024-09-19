TAF Başkanı Fatih Çintimar, yeni seçimlerde aday olmayacağını açıkladı

Haberin Devamı

Fatih Çintimar, federasyon seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 2013 yılında büyük bir heyecan ve sorumlulukla devraldığı Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı görevini, 11 yıldır onurla ve gururla yürüttüğünü söyleyerek, "Bu süre boyunca atletizmi daha ileri taşımak adına hep birlikte pek çok ilkleri yaşadık, önemli projelere imza attık. 1948-2012 yılları arasında majör yarışmalarda 160 altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ülkemiz, 2013-2024 yılları arasında devletimizin desteğiyle yaptığımız çalışmalarla 217 madalya kazanarak büyük başarılara imza attık. Ancak, her yolculuğun bir sonu olduğu gibi, benim için de yeni bir sayfa açma vakti geldi. 31 Ekim 2024'te yapılacak Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağım. Şerefle ve gururla taşıdığım Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı bayrağı devredeceğimi, kıymetli atletizm camiamla paylaşmak istiyorum. Bayrağı devralacak arkadaşımın bu sorumluluğu daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bu kararı alırken, spora hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Gençlik ve Spor Bakanımızın takdir edeceği yeni görevde ülkemize ve sporcularımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Temellerini attığımız atletizmin geleceğine dair inancım tamdır. Yeni yönetimin aynı kararlılık ve özveriyle çalışacağına inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan aileme, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerime, ilgili kurullarımıza, kulüplerimize, antrenörlerimize, il temsilcilerimize, sporcularımıza, spor medyamıza ve bize desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.