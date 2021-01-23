Tadım Nuts’ Game’nin 4. sezonu yayında

Türkiye’nin dünyaya açılan, iyi atıştırmalıkta öncü markası Tadım, Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague’nin sponsorları arasında yer alıyor. Euroleague iletişim çalışmaları kapsamında Tadım’ın hayata geçirdiği Nuts’ Game, ilk üç sezonda merakla takip edilirken 10 milyon kişi tarafından izlendi.



Nuts’ Game’nin 4. sezonuna Euroleague’deki temsilcilerimiz Anadolu Efes’ten Doğuş Balbay, Vasilije Micić, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Tibor Pleiss ve Bryant Dunston, Fenerbahçe Beko’dan ise Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Jarell Eddie, Bobby Dixon, Jan Veselý ve Léo Westermann konuk oluyor. Sunuculuğunu influencer Ahmet Aksöz’ün yaptığı projenin çekimleri eğlenceli dakikalara sahne olurken videolar Tadım’ın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.

Tadım Youtube kanalına gitmek için tıklayınız



