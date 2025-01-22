Tadic'ten Skriniar övgüsü: 'Kulübün en iyi transferlerinden biri'

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Olimpik Lyon'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic zorlu karşılaşmayı ve sarı-lacivertli kulübün yeni transferi Milan Skriniar'ı değerlendirdi.

Sözlerine Lyon'un kuvvetli ve iyi bir takım olduğunu söyleyerek başlayan Tadic, "Zor bir maç olacak. Kaliteli oyuncuları var. Biz Fenerbahçe'yiz. Puanlara ihtiyacımız var. Taraftarımız önünde isteğimiz galibiyet. Rakibimize saygı duyuyoruz ama en iyisini ortaya koyacağız ve kimin daha iyi olduğunu gösterme niyetindeyiz. Umarım kazanan taraf biz olacağız" dedi.

"SKRINIAR FENERBAHÇE'NİN EN İYİ TRANSFERLERİNDEN BİRİ"

Tadic, Fenerbahçe'nin PSG'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Slovak stoper Milan Skriniar için de, "Harika bir haber! Harika bir oyuncu. Bizlere çok yardımcı olacaktır, hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı" değerlendirmesinde bulundu.

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SAKATLIK DURUMU

Sırp futbolcuya Adana Demirspor maçı öncesinde hasta olduğu ve kulak ağrısı çektiği hatırlatılarak son durumu soruldu. Tadic bu soruya, "Normal bir durum, çok fazla insanda virüs var, hastalık kapabiliyorsunuz. Bizler profesyoneliz, oynamaya gayret gösteriyoruz. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Adana Demirspor maçındaki 3 puan önemliydi ama geride kaldı. Şimdi odağımız Lyon maçı" şeklinde yanıt verdi.