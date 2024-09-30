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Tadic devreye girdiği zaman Fenerbahçe kazanıyor

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#Fenerbahçe#Tadic#Süper Lig
Tadic devreye girdiği zaman Fenerbahçe kazanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:00

Kanarya Sırp futbolcunun gol katkısı verdiği tüm maçlarda galibiyete uzandı.

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Dusan Tadic, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de kaydettiği son 8 golün 5’ine direkt katkı verdi. Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu bu süreçte fileleri dünkü Antalyaspor maçı ile birlikte 4. kez havalandırırken, 1 kez de asist yaptı. Tadic bu sezon resmi maçlarda ise 4 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Kanarya, Sırp futbolcunun gol katkısı verdiği 6 maçın tamamını kazanırken, Tadic’in gol ya da asist üretemediği 5 karşılaşmada ise sarı lacivertli ekip 2 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez kazanabildi.

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#Fenerbahçe#Tadic#Süper Lig

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