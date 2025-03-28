Tadic, Ajax’a geri mi dönüyor? Hollanda devinden resmi açıklama geldi!

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Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili kulüp televizyonuna çok çarpıcı açıklamada bulundu.

"DUSAN HARİKA BİR OYUNCU!"

Sırp yıldızın yeni sezonda Ajax'a geri döneceği iddialarının sorulması üzerine Farioli, "Dusan tartışmasız harika bir oyuncu. Ajax için çok özel biri. Kulüp her zaman yeni fırsatları değerlendirmeye açık olabilir. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Başka takımların oyuncuları hakkında konuşmak hoş olmaz" yanıtını verdi.

TADIC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI: 43 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Tadic, 26 gole doğrudan katkı (11 gol - 15 asist) sağladı.

36 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.