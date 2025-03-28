×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tadic, Ajax’a geri mi dönüyor? Hollanda devinden resmi açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Tadic
Tadic, Ajax’a geri mi dönüyor Hollanda devinden resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 09:30

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları devam ederken, Hollanda devinin teknik direktörü Francesco Farioli'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Haberin Devamı

Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili kulüp televizyonuna çok çarpıcı açıklamada bulundu.

"DUSAN HARİKA BİR OYUNCU!"

Sırp yıldızın yeni sezonda Ajax'a geri döneceği iddialarının sorulması üzerine Farioli, "Dusan tartışmasız harika bir oyuncu. Ajax için çok özel biri. Kulüp her zaman yeni fırsatları değerlendirmeye açık olabilir. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Başka takımların oyuncuları hakkında konuşmak hoş olmaz" yanıtını verdi.

TADIC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI: 43 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Tadic, 26 gole doğrudan katkı (11 gol - 15 asist) sağladı.

36 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Gözden KaçmasınJuventus cephesinden açıklama: Mourinhoyu isterimJuventus cephesinden açıklama: Mourinho'yu isterimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Tadic

BAKMADAN GEÇME!