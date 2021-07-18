Tadej Pogacar, Fransa Bisiklet Turu'nda üst üste ikinci kez şampiyon

108. Fransa Bisiklet Turu'nda BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.



Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, Chatou ile başkent Paris arasındaki 108,4 kilometrelik parkurda yapıldı.

Etabı 72. sırada tamamlayan Sloven bisikletçi Pogacar, genel klasmanda ise 82 saat, 56 dakika ve 36 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu uzandı.

Sarı mayoyu 8. etaptan itibaren giyerek bir daha çıkarmayan 22 yaşındaki sporcu, üst üste ikinci kez Fransa Bisiklet Turu'nda zirveye çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Pogocar, sarının yanı sıra kırmızı benekli (dağların kralı) ve beyaz (en iyi genç bisikletçi) mayoların da sahibi oldu.

Genel klasmanda Jumbo-Visma'nın Danimarkalı bisikletçisi Jonas Vingegaard ikinci, Ineos Grenadiers ekibinin Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise üçüncülüğü elde etti.



Son etabı Van Aert kazandı



Sezonun son etabında ise ilk iki sıraya, Belçikalı sporcular ulaştı. Jumbo-Visma'dan Wout Van Aert birinci, Alpecin-Fenix'ten Jasper Philipsen ikinci oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nda toplam 34 etap birinciliğiyle bu alandaki rekoru Belçikalı eski bisikletçi Eddy Merckx ile paylaşan DeceuninckQuick-Step'ten Büyük Britanyalı Mark Cavendish ise son etabı üçüncü sırada tamamladı.