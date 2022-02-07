Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajax'tan kovuldu! Avrupa futbolunu sarsan skandal...

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Avrupa futbolcu, Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın kadın çalışanlara gönderdiği taciz mesajları sonrası görevinden alınmasını konuşuyor...

Futbola Ajax altyapısında başlayan ve Arsenal ve Barcelona gibi üst düzey takımların formalarını giyen Overmars, futbolu bıraktıktan sonra Ajax'a geri dönmüş ve 2012 yılından bu yana kulüpte çalışmaya başlamıştı.

Son olarak Futbol Direktörü görevini sürdüren Overmars'la ilgili geçtiğimiz günlerde kulübün kadın çalışanlarına taciz mesajları attığı öne sürülmüştü. Ajax'tan bugün yapılan açıklamada olayların gerçek olduğu ve Hollandalı futbol adamının görevine son verildiği belirtildi.

"KARAR OVERMARS'A İLETİLDİ"

Ajax'tan yapılan açıklamada, "Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak. Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor” ifadeleri kullandı.

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OVERMARS: UTANIYORUM

Kararın ardından pişmanlığını dile getiren 48 yaşındaki Overmars ise, "Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok" diye konuştu.

VAN DER SAR: KENDİMİ SORUMLU HİSSEDİYORUM

Kulüp CEO'su Edwin Var der Sar da yaşananlardan kendisinin de sorumlu olduğunu belirtti ve "İş arkadaşlarıma yardımcı olma noktasında kendimi sorumlu görüyorum. Bu durum herkes için korkunç oldu. Ajax'taki herkes için güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu gibi konulara artık daha da dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AJAX'IN EN İYİ FUTBOL DİREKTÖRÜYDÜ"

Kulübün denetim kurulu başkanı Leen Meijaard da "Marc, muhtemelen Ajax'ın sahip olduğu ne iyi futbol direktörüydü. Sözleşmesini uzattık ancak ne yazık ki sınırları aştı ve bu yüzden birlikte yola devam etmemiz doğru bir seçenek değildi, kendisi de bunun farkındaydı. Herkes için son derece acı verici ve dramatik bir durum." diye konuştu.

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Overmars, geçen yılın sonunda Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yazına kadar uzattı. 48 yaşındaki Overmars'ın yönetiminde Amsterdam ekibi son yıllarda transfer pazarında bir hayli aktif olmuş ve 300 milyon Euro'dan fazla kar elde etmişti.