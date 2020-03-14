Tabuları yıkan dahilerin derbisi

Futbolculuk kariyerleri son derece başarılıydı. Teknik direktörlükte otoritenin gücüne inanıyorlar. Antrenmanda ve maçta çok disiplinliler. Sadece icraatlarıyla değil, sözleriyle de gündem yaratıyorlar. Tabuların esiri olmuyorlar...

SÜPER Lig’de yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının heyecanı şimdiden tüm Türkiye’yi sardı. Derbinin nasıl sonuçlanacağını

elbetteki futbolcuların performansı belirleyecek ama gözlerin öncelikle saha kenarında olacağı da bir gerçek. Zira iki takımın teknik direktörlük koltuğunda, efsane isimler yer alıyor: Fatih Terim ve Sergen Yalçın... Terim, gerek tecrübesi ve gerekse kazandığı kupalarla Türkiye’nin 1 numaralı hocası olsa da, bir dönem talebesi olan Yalçın’ın aynı yolda emin adımlarla ilerlediği herkesin kabulü...

Her ikisi de camialarını kendi etraflarında birleştirdi

iKi teknik adam da şaşırtıcı bir şekilde birbirlerine çok benziyor... Futbolculuk kariyerleri son derece başarılıydı. Oynadıkları bütün takımlarda en popüler isimler onlardı. Sadece saha içinde değil, saha dışındaki yaşamlarıyla da hep gündem oldular. Teknik direktörlükte ise otoritenin gücüne inanıyorlar. Soyunma odasına hâkimler. İdmanda ve maçta çok disiplinliler. Camialarının bütün desteği arkalarında. Herkes onların etrafında birleşmiş durumda. Ve en önemlisi tabuları yıkıyorlar.

Terim defans futbolunu bitirdi, Yalçın yasakları kaldırdı

TERiM’in kitabında ‘defans futbolu’ diye bir şey yok. Zaten Galatasaray’a kazandırdığı 16 yerel kupa ve 1 UEFA Kupası bu eşsiz cesaret sayesinde geldi. Sergen Yalçın da beraberliği aklına dahi getirmiyor; ‘Burası Beşiktaş, her maça kazanmak için çıkar’ diyor. Geldikten sonra ilk işi Ümraniye’deki tesislerde asılı olan 10 maddelik yasaklar listesini kaldırmak oldu. ‘Benim için önemli olan idman ve maç performansı. Özel hayatı, futbolcuyu ilgilendirir’ diyerek, bir döneme son verdi. Kısacası yarın Türk Telekom Stadı’nda tabuları yıkan iki devrimcinin takımları karşı karşıya gelecek...

FATiH TERiM

TECRÜBE VE KARiYER

33 yıldır teknik direktörlük yapıyor. Halen Süper Lig’in en deneyimli ve kariyerli hocası.

KARARLILIK

HEP kazanmaya odaklıdır ve hedefe giden yoldaki kararlılığını etrafına da kabul ettirir.

PAROLASI GALiBiYET

RAKiP kim olursa olsun her maça takımını galibiyet için sahaya çıkarır, defans futbolundan uzak durur, hep hücum oynatır.

EN ÇOK BAŞARI

En çok şampiyonluk kazanan ve uluslar arası kupası olan tek Türk teknik direktör.

BiR HOCADAN FAZLASI

GALATASARAY için bir teknik direktörden daha fazlasını ifade eder, gerçek bir liderdir. Camianın tam desteği arkasındadır.

MUTLAK HAKiMiYET

SOYUNMA odasının mutlak hakimidir, sözünü dinlemeyen futbolcuya cezayı keser.

KRiZ ÇÖZÜCÜ

FUTBOLCULAR arasında yaşanan sorunları en kısa sürede çözüp onları tek bir hedefte birleştirme konusunda rakipsizdir.

SERGEN YALÇIN

DOBRA DOBRA

NE düşünüyorsa onu söyler. Hiç kimseden çekinmez. Sorulan her soruya cevap verir.

ÖZGÜVEN ABiDESi

ÖZGÜVENİ tavan yapmıştır. Yetenekleriyle gurur duyar ve sık sık dile getirmeyi sever.

iMPARATOR

BEŞİKTAŞ taraftarları, futbolculuğu döneminde kendisine ‘imparator’ lakabını taktı.

10 NUMARA

BEŞiKTAŞ’ta 10 numara ile özdeşleşti. On numaralı mevkinin hakkını fazlasıyla verdi. Top ayağında iken bir sihirbaz gibiydi.

ÖZEL YAŞAMA SAYGI

FUTBOLCULARIN özel yaşamına karışmaz, “Verdiğim görevleri yapsınlar yeter” der.

HIRS VE UYARI

MAÇLAR sırasında bir an olsun yerinde oturmaz, sürekli kenardan oyuncularını uyarır. Hırsını, takımına da aşılar.

PRENSiP VE DiSiPLiN

ANTRENMANLARDA ve maçlarda çok disiplinlidir. Prensiplerinden ödün vermez. Laubali davranan oyuncuları affetmez.

FATİH TERİM'İN UNUTULMAZ SÖZLERİ

DERS ALMAM DERS VERiRiM

Bugün Galatasaray’ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.

Ben bu saatten sonra ders almam, ders veririm. m Biz ‘bitti’ demeden bitmez.

Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.

Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin.

Yenilmek kolay, yenmek olay.

Yel kayadan ancak toz alır.

8 de kapanır, 18 de. Yeter ki biz kazanalım.

Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden önemlidir.

Herkesin adaleti şaşar ama Allah’ın asla.

Galatasaray önlem almaz, önlem aldırır.

SERGEN YALÇIN'IN UNUTULMAZ SÖZLERİ

‘O YETENEKSiZ BEN YETENEKLiYiM’

‘Koşmayan Sergen’ bir şehir efsanesidir. Bu kadar gol, asist koşmadan yapılır mı?

Hasan Şaş yıldızsa ben kuyruklu yıldızım.

Beşiktaş sağ bek nasıl bulamadı? Ben sana sabaha kadar 40 tane sağ bek bulayım.

Aykut Kocaman’ı bisikletime bir tur bindirmem; adama Fenerbahçe’yi emanet etmişler.

Alex ile Diego Ribas’ı karşılaştırıyorlar. Alex, Diego’nun düşündüğünü ondan 3 dakika önce düşünür.

Bülent Korkmaz yeteneksiz; antrenman yapmazsa oynayamaz, ben yetenekliyim onun için antrenman yapmama gerek yok.

Caner Erkin benim olduğum yerde o hareketi yapsa sabah bavulunu eline veririm.