Tabelanın esiri olmaktan kurtulamıyoruz

Ankaragücü-Başakşehir maçında skor 1-0’ken ev sahibinin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyona bayrağı kaldıran yardımcı hakem Süleyman Özay, kararı doğrulayan ise VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu. VAR protokolü gereği zaten ofsaytlarda hakemin kenara gelip izlemeyeceği aşikar bir gerçek. Hatta VAR’ın hangi pozisyona karışıp karışmayacağını kulüpler, teknik adamlar, oyuncular da öyle güzel biliyorlar ki son iki sezonda yüzlerce kez anlatılmıştır. 3 maymunu oynama saflığına inanmamızı beklemeyeceklerdir sanırım. Bu güzel oyunun değil, lehimize istediğimiz tabelanın esiri olmaktan kurtaramıyoruz. Hüseyin Göçek’e hakemlerin genelini temsilen aslında bir örnek olarak yer vereceğim. Matematikten ve etikten uzak zihniyetlerin, giyotine göndermek istediği infaz rotasında yeni bir örnek. Öncelikle Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında bu sezon aldığı görevlere bakalım:

TRABZONSPOR 3'TE 3 YAPTI BAŞAKŞEHİR 5 PUAN KAYBETTİ

Hüseyin Göçek, Süper Lig’de hakem olarak Trabzonspor’un 3 maçında görev almış ve puan kaybı yok. Aksine, yoğun yağmur altında oynanan Rize’deki maçta, ev sahibi 1-0 öndeyken aleyhlerine verilebilecek bence penaltı olan pozisyonun tartışması yaşanmıştı. Skor 2-0’a gidebilir, son 2 haftada Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında kaybettikleri 4 puan gibi bir yenisi çok daha önceden eklenebilirdi. Geriden gelip 2-1 kazanmayı başardılar. VAR olarak Eylül 2019’daki G.Birliği maçında 2-2’lik ve kupada Erzurum’u 5-1 yendikleri 90 dakikalar var. Başakşehir’e baktığımızda ise Göçek’in yönettiği 3 maçta 4 puan aldığını, 5 puan kaybettiğini görüyoruz. 3-0 kaybettikleri Malatya’da 67.dakikada 2.sarı karttan İrfan Can Kahveci’yi ihraç ettiğini, ev sahibinin 3 golünün de Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra geldi. Geçen sezon da nisan ayında, şampiyonluk yolunda son düzlükte Fatih Terim Stadyumu’nda Rizespor maçı var 1-1 biten. Hazin anıları daha da fazla aslında Göçek’le. Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk yolunda Beşiktaş ile çekiştikleri dönemde unutulmazlar arasına giren 2016 Aralık’ta Adana deplasmanı var. 2-1 öne geçecekleri pozisyonda yardımcısıyla golü iptal etmişler ve 1-1 sona ermişti. Pozisyon günlerce tartışıldı. 2018-19 sezonuna da bir göz atalım:

ABDULLAH AVCI BELKİ DE HATA YAPTI

Başakşehir, şampiyonluk yarışına girdiği her dönemde ‘siyasetin şampiyon yapmak istediği takım’ yaftasını hep üzerinde buldu. Her sezon 18 takımdan en az 16’sının belli dönemlerde üzerine oyun oynandığını düşündüğü ligimizin makus genetiğinin hakem hataları sonucunda doğurduğu bir yaklaşımdan başka bir şey değildi. Zaten öyle olmasaydı Abdullah Avcı önderliğinde istikrarlı şekilde zirveye oynadıkları sezonlarda mutlu sona hep 3 büyükler değil, bir kez olsun onlar da ulaşırdı. Bu arada hiçbir zaman Avcı’nın röportajlarında hakemlere veryansın eden, yangın yerine çeviren bir gram saldırı duymadık. “Koşu mesafesi olarak iyiyiz” dedi, “Hücum organizasyonumuzu geliştirmemiz lazım” dedi, “3.bölgede pas başarımız yüksekti” dedi, “Sonradan giren oyuncularımızın katkısından memnunum” dedi. Israrla yeşil zeminde kaldı. Skandal hata da olsa bunu senaryoyla, sert ve hakarete varan sözlerle değil, sakin bir çerçevede dile getirdi, mesaj verici konuşmadı, hedef göstermedi. Kim bilir belki de hata yaptı.

SEZON SONUNDA FIFA KOKARTI GİDEBİLİR

Her fikre saygım sonsuz olmakla birlikte çok beğendiğim bir hakem de değildir Hüseyin Göçek. Son yıllarda yaşanan örneklerle MHK’lar, kritik maçlarda kötü yönetim gösteren ya da kulüplerin baskısıyla kötü yönettiğine inandırılan hakemlerin kellelerinin verilmesi ritüelinin önüne geçemez oldu. Sezon sonunda Göçek’in FIFA kokartı da bu nedenle gidebilir. Ancak yıllardır FIFA kokartını taşıyan, Avrupa’nın ve dünyanın üst düzey maçlarında hakem ya da ilave yardımcı olarak görev alan, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu, aile şirketiyle saygın bir yaşantısı olan bir hakemin kişiliksizleştirilmesine, senaryolarla yönlendirildiğine dair manşetlere taşınmasına resmi makamların sessiz kalması kabul edilemez. Göçek, bu maç sonuçlarıyla mı senaryonun parçası olarak değerlendirilmektedir? Nefretle toplumu besleyenlerin, halkın güvenini zedeleyenlerin, her sezon sonu geldiğinde çirkinleşen sahneleri yaratanların hiçbirine suç bulmuyorum. Hukuk sistemi ve cezalar bunun için vardır ülkelerde

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