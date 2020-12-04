T1 ve Red Bull ortaklığı duyuruldu

Güney Kore merkezli espor organizasyonu T1, dünyanın en başarılı League of Legends takımlarından birine sahip. Bunun yanı sıra organizasyonun yeni kurulan Valorant takımı, Kuzey Amerika First Strike Valorant turnuvasında da başarılı bir performansla organizasyonunu iyi bir şekilde temsil ediyor.

Red Bull ise oyun ve özellikle espor sektörüne büyük yatırımlar yapan bir şirket. League of Legends global etkinliklerinin de ana sponsorlarından olan enerji içeceği firması, G2 gibi büyük organizasyonlarla da birlikte çalışıyor. Red Bull’un ortaklığını açıkladığı son espor organizasyonu ise özellikle League of Legends takımının başarılarıyla dünyada isminden bahsettiren T1 oldu.

Bu ortaklıkla birlikte T1, Red Bull'un Avusturya'daki Santa Monica'daki performans sanatları merkezi Athlete Performance Centers da dâhil olmak üzere performans alanlarına erişime sahip olacak. Ortaklık, T1’in League of Legends, Valorant, Fortnite ve Super Smash Bros başta olmak üzere tüm takımları kapsıyor.

Red Bull, oyuncu kitlesini hedef aldığı oyun ve espor sektöründe yaptığı büyük yatırım ve sponsorluklarına devam ediyor. Bu ortaklıkla birlikte, beraber çalıştığı takımlar arasına dünyanın en başarılı League of Legends takımına sahip T1 de katılmış oldu. Üç kez League of Legends dünya şampiyonası şampiyonu olan takım, bu unvanı birden çok kez alan ilk ve tek takım.