T1, Nike Bahar Koleksiyonunu tanıttı

T1, Nike X T1 Spring Collection bahar koleksiyonunu tanıttı. Bahar koleksiyonu, iki ortağın birlikte ürettiği giyim ortaklığın devamı niteliğinde.



Nike X T1 Spring Collection, takımın resmi forma, üst alt eşofman ve tişört gibi parçalar içeriyor. T1, yeni ürünlerinin ilkbaharda rahat ve açık havada giyilebilir olacağını belirtti.



Geçtiğimiz sene koleksiyondaki resmi formaların çok kısa sürede satılıp bitmesiyle elleri boş kalan taraftarlar hayal kırıklıklarını sosyal medyadan dile getirmişti. T1 bu sene formaların yeniden satışa sunulacağını söyledi. Ürünlerde organizasyonun renkleri kırmızı ve beyaz renkler yer alırken tasarımdaki inceliklerle daha lüks ve zarif bir koleksiyon ortaya çıktı.



Nike X T1 Spring Collection, T1’in çevrimiçi mağazasında bulunabileceği gibi Nike’ın internet sitesinden de alınabilir.