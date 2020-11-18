T1, LS skandalı sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Geçtiğimiz günlerde Nick "LS" De Cesare’in T1’e katılmasına tepki göstererek işi oyuncunun aile bireylerini tacize kadar götüren Koreli T1 hayranlarından bahsetmiştik. Bugün T1 yönetimi sosyal medya ve T1’in Discord kanalı üstünden yapılan bu davranışlara ilişkin bir açıklama yaptı.

LS’nin büyükannesinin taciz edilmesi ve oyuncunun sosyal medya hesabını kapatmasıyla sonuçlanan olayların T1 şu an kapatılmış olan Twitter hesabı üzerinden; böyle ırkçı, homofobik ve kişisel saldırılara ev sahibi olmaktan dolayı Nick “LS” De Cesare’den içtenlikle özür dilediğini paylaştı.

De Cesare’in Amerikan ve eşcinsel olmasını hedef alarak yapılan Discord yorumları için de özür dilendi: “Son zamanlarda sosyal medya ve Discord sunucumuzda atılan kötü niyetli yorum ve mesajlar için özür diliyoruz.” Bununla birlikte bir daha böyle bir olayın önüne geçmek için alacakları önlemlerden bahsettiler. Şu anda takımın League of Legends hesabı ve Discord kanalı geçici olarak kapalı. Hesapların nasıl yönetileceğine dair kurallar ve sosyal medyada izledikleri tutum üstüne değişiklikler yapılacağı açıklandı.

Bunun dışında Discord kanalında bu şekilde bir konuşma yapılmasına müsaade eden ve olaya karışan moderatörler de ekipten çıkarıldı. Diğer ekip üyeleri ise uyarıldı.

Oyunculara, ekip üyelerine ve hayranlara daha sağlıklı ve kaliteli bir sosyal medya ortamı sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek tekrar özür dilediler.

Takımın koçu olarak Jae-min "Zefa" Lee ve Dae-in "Daeny" Yang, takım menajeri olarak Seong-hun "Polt" Choi ile anlaşıldı. Normalde koç olarak LS’nin gelmesi planlanıyor ancak yaşanan olaylardan sonra değişikliğe gidilmiş gibi görünüyor.

T1’in yeniden yapılanması ne kadar sürecek ve yapılacak değişiklikler tam olarak neleri kapsıyor henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak olay karşısında edindikleri ciddi tutum, bir şeyleri düzeltmek için kararlı olduklarını ve olayı oldukça ciddiye aldığını gösteriyor. Henüz kadrolarına resmi olarak dâhil olmayan bir isim için bile bu denli büyük önlemler ve aksiyonlar alan T1’in dönüşünün muhteşem olması bekleniyor.