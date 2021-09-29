T bar row nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? T bar row hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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T bar row hareketi, daha çok erkekler tarafından tercih edilen bir vücut geliştirme hareketi olarak ifade edilmektedir. T bar row hareketi yapılırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır aksi taktirde sakatlanmalara yol açmaktadır.



T Bar Row Nedir?



T bar row egzersizi, Bent Row egzersizi olarak da bilinmektedir. Barbell adı verilen aleti karın bölgesine çekerek yapılan sırt ve kanatları çalıştıran bir egzersiz şekli olarak ifade edilmektedir. İlk defa T bar row egzersizini yapacak olanlara boş bar kullanarak alıştırma yapmaları tavsiye edilmektedir. T bar row hareketinin en faydalı olan kısmı kanatların ikisinin aynı anda çalışmasını sağlayarak ağır kilolar kaldırılmasını sağlamaktadır. T bar row hareketi ayna karşısında çalışılarak duruş şekli ayarlanabilmektedir. Kişi bu hareketi yapmayı bitirdiğinde çalışan vücut kısımlarında bir yanma hissedebilmektedir.



T Bar Row Ne İşe Yarar?



T bar row hareketi vücuttaki sırt kaslarını ve karın kaslarını etkili bir şekilde çalıştırarak kısa zamanda istenilen sonuca ulaşmayı sağlayan bir egzersiz hareketi olmaktadır. Oldukça etkili olan bu hareket sırt egzersizlerinde genellikle son sırada yapılan bir hareket olarak bilinmektedir.



T Bar Row Nasıl Yapılır?



T bar row hareketinin yapılırken sakatlanmalara neden olmamak için dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır bunlar şu şekilde sıralanabilir:



- Kişinin, ilk olarak kaldıracağı ağırlıkları düz bir bara takması gerekmektedir.

- Ayaklar karşıya bakacak şekilde omuz genişliğince açılır.

- Dizler hafif kırılarak kalça biraz arkaya doğru çıkartılır.

- Vücut öne doğru 45 derecelik bir açıyla eğilmelidir.

- Bar iki elle kavrandıktan sonra nefes alınıp nefes verilerek kontrollü bir şekilde bar karna doğru çekilmelidir.

- 1 saniye kadar bekleyip nefes alarak bar yavaş bir şekilde aşağı doğru bırakılmalıdır.

- Ağırlık en dip noktaya kadar indirildiğinde hiç beklemeden karına doğru çekilip programa göre hareket tekrar edilebilir.



T Bar Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



T bar row hareketi vücutta bulunan şu kasları etkili bir şekilde çalıştırmaktadır:



- Lattisimus dorsi adı verilen kanat kası,

- Scapula olarak ifade edilen kürek kemiğinin orada bulunan Infraspinatus kası,

- Scapula kürek kemiğinin altında bulunan, Humerus diye bilinen üst kol kemiğini üst kısıma bağlayan major kası,

- Teres major kemiğinin üst kısmında bulunan teres minor kası,

- Kafa tasının altından uzanan Trapezius kası.



T Bar Row Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



T bar row hareketi özellikle sırt bölgesini çalıştıran bir hareket olduğu için bu egzersiz çalışılırken aşamalarının düzgün ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. T bar row hareketine başlamadan önce mutlaka boş ağırlıkla çalışılması gerekmektedir.



T Bar Row Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



T bar row hareketi vücut geliştirme sporuna yeni başlayan kişiler için birtakım zorlukları olan bir hareket olmaktadır. Bu yüzden T bar row hareketine başlamadan önce bu kişilerin vücutlarının alışmalarını sağlamak amacıyla dumbbell rowing hareketi yapmaları önerilmektedir.



T Bar Row Faydaları Var mıdır?



T bar row hareketi etkin bir sırt egzersizi olduğu için sırt kasları üzerinde kısa zamanda etkili olmaktadır.