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 T-200 Master’s Tenis Tunuvası’nın şampiyonları belli oldu

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#T-200 Master’S Tenis Tunuvası#Türkiye Tenis Federasyonu#İş Bankası
T-200 Master’s Tenis Tunuvası’nın şampiyonları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 17:34

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye’nin tüm tenis kulüplerinin katılımına açık olan T-200 Masters Tenis Turnuvası, 29 Haziran 7 Temmuz 2024 tarihlerinde 443 sporcunun katılımıyla  Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

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Günde yaklaşık 50 maçın düzenlendiği T-200 Masters Tenis Turnuvası, İş Bankası Özel Bankacılık dünyası “Privia Black” sponsorluğunun yer aldığı doğa içerisindeki merkez kortlarında oynandı. Turnuvada yer oyuncular ve tüm tenis severler aynı zamanda doğa içerisinde keyifli vakit geçirmenin fırsatını yakaladı.

29 kategoride gerçekleşen T-200 Masters Tenis Turnuvası,  7 Temmuz Pazar günü gerçekleşen final maçları sonrası düzenlenen  ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Kemer Country Club Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez ve Tenis Kulübü Direktörü Ali Fidanboy takdim etti.

YENİ BAŞLAYAN TEK ERKEKLER ŞAMPİYONU

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40 - TEK ERKEKLER

MELİKŞAH İŞCAN

40 - TEK BAYANLAR

TUĞÇE ÇEVİK

40 + TEK ERKEKLER

GÜNEŞ GÜNEŞÜLKE

40 + TEK BAYANLAR

BEGÜM KAPTANOĞLU

TEKLER ŞAMPİYON

TEKLER ŞAMPİYON

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ELA DENİZ ALPGİRAY

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MEHMET YILMAZ

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SENEM ERDOĞDU SEZGİN

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KADIN ÇİFTLER ŞAMPİYON

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MUZAFFER ARPACIOĞLU

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ÖYKÜ KARAASLAN - IŞIL ÇAYIRLI

65 + TEKLER

FAİK ÖZTÜRK

45 + ÇİFT BAYANLAR

OYA ÖZER - GÖKÇE NUR TEMEL

ERKEK ÇİFTLER ŞAMPİYON

  

30 + ÇİFT ERKEKLER

MEHMET YILMAZ - BERKAY DUMAN

  

35 + ÇİFT ERKEKLER

GÖKHAN BAŞAK - MAHMOUD BAWADEKJİ

  

40 + ÇİFT ERKEKLER

YANN THOMAS JULİEN MASSE - ÖMER ÜNÜGÜR

  

50 + ÇİFT ERKEKLER

AYKUT EMRE YARSUVAT - RESUL AŞÇIOĞLU

  

 

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#T-200 Master’S Tenis Tunuvası#Türkiye Tenis Federasyonu#İş Bankası

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