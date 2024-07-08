 T-200 Master’s Tenis Tunuvası’nın şampiyonları belli oldu

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Günde yaklaşık 50 maçın düzenlendiği T-200 Masters Tenis Turnuvası, İş Bankası Özel Bankacılık dünyası “Privia Black” sponsorluğunun yer aldığı doğa içerisindeki merkez kortlarında oynandı. Turnuvada yer oyuncular ve tüm tenis severler aynı zamanda doğa içerisinde keyifli vakit geçirmenin fırsatını yakaladı.
29 kategoride gerçekleşen T-200 Masters Tenis Turnuvası, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleşen final maçları sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Kemer Country Club Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez ve Tenis Kulübü Direktörü Ali Fidanboy takdim etti.
YENİ BAŞLAYAN TEK ERKEKLER ŞAMPİYONU
YENİ BAŞLAYAN TEK BAYANLAR ŞAMPİYON
40 - TEK ERKEKLER
MELİKŞAH İŞCAN
40 - TEK BAYANLAR
TUĞÇE ÇEVİK
40 + TEK ERKEKLER
GÜNEŞ GÜNEŞÜLKE
40 + TEK BAYANLAR
BEGÜM KAPTANOĞLU
TEKLER ŞAMPİYON
TEKLER ŞAMPİYON
18 + TEKLER
URAS ASIL
18 + TEKLER
ELA DENİZ ALPGİRAY
30+ TEKLER
ORHAN CAN SEVENER
30 + TEKLER
AYSU GENÇ
35 + TEKLER
ERSİN ARAS
35 + TEKLER
MÜNİRE EKİN FİŞENK
40 + TEKLER
ALİ ALTUNBAŞ
40 + TEKLER
ÖYKÜ KARAASLAN
45 + TEKLER
MEHMET YILMAZ
45 + TEKLER
SENEM ERDOĞDU SEZGİN
50 + TEKLER
DAVOR RİMAC
50 + TEKLER
SALİYE MOĞULKOÇ
55 + TEKLER
CEMİL DERE
KADIN ÇİFTLER ŞAMPİYON
60 + TEKLER
MUZAFFER ARPACIOĞLU
40 + ÇİFT BAYANLAR
ÖYKÜ KARAASLAN - IŞIL ÇAYIRLI
65 + TEKLER
FAİK ÖZTÜRK
45 + ÇİFT BAYANLAR
OYA ÖZER - GÖKÇE NUR TEMEL
ERKEK ÇİFTLER ŞAMPİYON
30 + ÇİFT ERKEKLER
MEHMET YILMAZ - BERKAY DUMAN
35 + ÇİFT ERKEKLER
GÖKHAN BAŞAK - MAHMOUD BAWADEKJİ
40 + ÇİFT ERKEKLER
YANN THOMAS JULİEN MASSE - ÖMER ÜNÜGÜR
50 + ÇİFT ERKEKLER
AYKUT EMRE YARSUVAT - RESUL AŞÇIOĞLU