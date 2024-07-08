 T-200 Master’s Tenis Tunuvası’nın şampiyonları belli oldu

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Günde yaklaşık 50 maçın düzenlendiği T-200 Masters Tenis Turnuvası, İş Bankası Özel Bankacılık dünyası “Privia Black” sponsorluğunun yer aldığı doğa içerisindeki merkez kortlarında oynandı. Turnuvada yer oyuncular ve tüm tenis severler aynı zamanda doğa içerisinde keyifli vakit geçirmenin fırsatını yakaladı.



29 kategoride gerçekleşen T-200 Masters Tenis Turnuvası, 7 Temmuz Pazar günü gerçekleşen final maçları sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Kemer Country Club Genel Müdürü Merve Kadıoğlu Sönmez ve Tenis Kulübü Direktörü Ali Fidanboy takdim etti.