×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Szymon Marciniak: 'Liverpool - Galatasaray maçında bu yüzden yoktum!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 15:38

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının hakemi Szymon Marciniak, mücadele öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 4. hakem olarak görev almıştı. Marciniak, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldiği maç öncesinde Polonyalı hakem Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça orta hakem olarak başlayamamış ve karşılaşmayı Pawel Raczkowski yönetmişti.

Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili TVP Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

“Aylarca hakemlik yapamayacağım yönündeki sakatlık söylentileri tamamen gerçek dışı. Gerçek şu ki bel omurgamdan bir sakatlık yaşadım ve bu yüzden Liverpool - Galatasaray maçını yönetemedim. Şu anda antrenmanlara geri döndüm, şimdilik hafif şekilde devam ediyorum.

29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında ise Dünya Kupası’nda görev alabilecek UEFA hakem adayları için düzenlenen FIFA kampına katılacağım. Tarihteki en büyük futbol organizasyonu olacak üçüncü Dünya Kupası’nda yer almak benim için çok önemli.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!