Szymon Marciniak: 'Liverpool - Galatasaray maçında bu yüzden yoktum!'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldiği maç öncesinde Polonyalı hakem Szymon Marciniak, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça orta hakem olarak başlayamamış ve karşılaşmayı Pawel Raczkowski yönetmişti.

Szymon Marciniak, sakatlığıyla ilgili TVP Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

“Aylarca hakemlik yapamayacağım yönündeki sakatlık söylentileri tamamen gerçek dışı. Gerçek şu ki bel omurgamdan bir sakatlık yaşadım ve bu yüzden Liverpool - Galatasaray maçını yönetemedim. Şu anda antrenmanlara geri döndüm, şimdilik hafif şekilde devam ediyorum.

29 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında ise Dünya Kupası’nda görev alabilecek UEFA hakem adayları için düzenlenen FIFA kampına katılacağım. Tarihteki en büyük futbol organizasyonu olacak üçüncü Dünya Kupası’nda yer almak benim için çok önemli.”

