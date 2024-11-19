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Szymanskili Polonya, 90+3'te yıkıldı ve küme düştü

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#Futbol#Uluslar Ligi#Polonya
Szymanskili Polonya, 90+3te yıkıldı ve küme düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 02:20

Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında Sebastian Szymanski'nin oynadığı karşılaşmada Polonya, İskoçya'ya uzatmalarda mağlup oldu.

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Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında Polonya, İskoçya'yı konuk etti.

Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonya, İskoçya'ya 90+3'te gelen golle 2-1 mağlup oldu.

İskoçya'nın galibiyet gollerini 3. dakikada John McGinn ve 90+3. dakikada Andrew Robertson attı. Polonya'nın tek golünü ise 59. dakikada Kamil Piatkowski kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, mücadelede 90 dakikada forma giydi.

Bu mağlubiyetle 4 puanda kalan Polonya, B Ligi’ne düştü.

Diğer sonuçlar:

A4: İspanya-İsviçre: 3-2

Sırbistan-Danimarka: 0-0

C2: Romanya-G.Kıbrıs: 4-1

Kosova-Litvanya: 1-0

C3: Lüksemburg-K. İrlanda: 2-2

Bulgaristan-Belarus: 1-1

D1: Lihtenştayn-San Marino 1-3.

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#Futbol#Uluslar Ligi#Polonya

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