Szymanskili Polonya, 90+3'te yıkıldı ve küme düştü

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Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında Polonya, İskoçya'yı konuk etti.
Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonya, İskoçya'ya 90+3'te gelen golle 2-1 mağlup oldu.
İskoçya'nın galibiyet gollerini 3. dakikada John McGinn ve 90+3. dakikada Andrew Robertson attı. Polonya'nın tek golünü ise 59. dakikada Kamil Piatkowski kaydetti.
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, mücadelede 90 dakikada forma giydi.
Bu mağlubiyetle 4 puanda kalan Polonya, B Ligi’ne düştü.
Diğer sonuçlar:
A4: İspanya-İsviçre: 3-2
Sırbistan-Danimarka: 0-0
C2: Romanya-G.Kıbrıs: 4-1
Kosova-Litvanya: 1-0
C3: Lüksemburg-K. İrlanda: 2-2
Bulgaristan-Belarus: 1-1
D1: Lihtenştayn-San Marino 1-3.