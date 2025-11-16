×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Galatasaray derbisinde...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Polonya
Szymanskiden Fenerbahçeye kötü haber: Galatasaray derbisinde...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

Milli maçta sakatlanan Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber. Polonya Milli Takımı Doktoru Jaroszewski’nin ‘adduktor kasında yırtık’ teşhisi koyduğu genç futbolcunun sakatlığının durumu İstanbul’daki kontrollerde netleşecek

Haberin Devamı

Polonya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde önceki gün Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Sebastian Szymanski’den Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

DURUMU MR SONRASI NETLİK KAZANACAK

Yapılan ilk kontrollerinde adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Szymanski’nin durumu bugün İstanbul’da çekilecek MR sonucunda netleşecek. Ancak Polonya Milli Takımı Doktoru Jacek Jaroszewski tarafından yapılan ilk kontrolde adduktor kasının yırtıldığı belirlenen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ve 27 Kasım Perşembe günü Ferençvaroş ile oynayacağı karşılaşmalarda kesin olarak forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınJhon Duranın neden milli takıma çağrılmadığı açıklandıJhon Duran'ın neden milli takıma çağrılmadığı açıklandı!Haberi görüntüle

DERBİDE OLMAYABİLİR

1 Aralık’taki Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise bugünkü MR sonuçlarına göre netleşecek.

Haberin Devamı

Szymanskiden Fenerbahçeye kötü haber: Galatasaray derbisinde...

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan Szymanski, 2 gol, 2 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Polonya

BAKMADAN GEÇME!