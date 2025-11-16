Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Galatasaray derbisinde...

Haberin Devamı

Polonya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerinde önceki gün Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Sebastian Szymanski’den Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

DURUMU MR SONRASI NETLİK KAZANACAK

Yapılan ilk kontrollerinde adduktor kasından sakatlandığı belirlenen Polonyalı futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Szymanski’nin durumu bugün İstanbul’da çekilecek MR sonucunda netleşecek. Ancak Polonya Milli Takımı Doktoru Jacek Jaroszewski tarafından yapılan ilk kontrolde adduktor kasının yırtıldığı belirlenen genç futbolcu, Fenerbahçe’nin 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ve 27 Kasım Perşembe günü Ferençvaroş ile oynayacağı karşılaşmalarda kesin olarak forma giyemeyecek.

DERBİDE OLMAYABİLİR

1 Aralık’taki Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği ise bugünkü MR sonuçlarına göre netleşecek.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 20 maça çıkan Szymanski, 2 gol, 2 asist üretti.