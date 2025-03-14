Szymanski ile İrfan Can Eğribayat'ın performansı yetmedi! Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İskoç temsilcisi Rangers ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk maçı Kadıköy'de 2-0 kaybeden sarı - lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin golleriyle maçı uzatmaya taşımayı başardı.

İKİSENE ÜST ÜSTE PENALTILARDA...

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, bu sezon da Avrupa'ya Rangers'a seri penaltı atışlarında elenerek son iki Avrupa kupası sezonuna da seri penaltı mağlubiyetleriyle veda etmiş oldu.

26 TURUN HİÇ BİRİNİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler sonrası aşamalarda ilk maçını kaybettiği 26 çift ayaklı eleme turunun hiçbirinde yoluna devam etmeyi başaramadı.

EN SON AĞUSTOS 2023'TE

Ağustos 2023 Maribor deplasmanından bu yana ilk Avrupa kupası golünü Rangers'a atan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutunu gole çevirmeyi başardı.

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DEIVID'İN ARDINDAN İLK KEZ

Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

İRFAN CAN KALESİNDE BÜYÜDÜ

Dominik Livakovic'in sakatlığıyla birlikte formayı Mourinho'dan devralan İrfan Can Eğribayat, Szymanski ile birlikte performansıyla damga vurdu. Rangerslı futbolculara gol izni vermeyen başarılı filebekçisi, 3'ü ceza sahası içerisinden olmak üzere tam 9 kurtarışa imza attı. Öte yandan 26 yaşındaki kaleci, seri penaltı atışlarında da bir kurtarış yaptı.