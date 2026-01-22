Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşmaya varan Sebastian Szymanski, kulüplerin açıklamasını beklemeden sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'ye veda etti.

Polonyalı orta saha oyuncusu veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu gömleği giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum."

PERFORMANSI: 134 MAÇTA 52 GOLE DOĞRUDAN KATKI

2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Szymanski, Fenerbahçe formasıyla 134 maça çıkarken 22 gol atıp 30 da asist üreterek toplamda 52 gole doğrudan katkı sağladı.