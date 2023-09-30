'Szymanski, Fenerbahçe'den devlere sıçrar'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de ve Konferans Ligi’nde çıktığı 13 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe’de 7 gol, 4 asiste parlayan Sebastian Szymanski hem teknik direktör İsmail Kartal’ın, hem taraftarın hem Avrupa devlerinin gözdesi. Sarı lacivertlilere önemli bonservis gelirleri kazandıran Kim Min Jae ve Arda Güler’den sonra Fenerbahçe’nin yeni ışığı olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcu çubuklu formayla kariyerinin en iyi sezon açılışına imza attı.

Başından beri seviliyor

1990-91 sezonunda Fenerbahçe forması giyen eski Polonyalı futbolcu Czeslaw Jakolcewicz, sarı lacivertli kulübün Sebastian Szymanski için sıçrama tahtası olacağını söyledi. 24 yaşındaki futbolcunun performansını TVP Sport’a değerlendiren Jakolcewicz “Sebastian, F.Bahçe’de harika bir zaman geçiriyor ve en başından beri hayranları tarafından seviliyor. Hatta kulüpte Edin Dzeko’dan bile daha iyi bir başlangıç yaptı. Süper Lig’de oynamak ona daha iyi bir kulübe ve lige transferi konusunda bir sıçrama tahtası olabilir” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın OIağanüstü bir hırs ve mücadele Haberi görüntüle

Yine gölgede kalmamalı

Jakolcewicz ayrıca Polonya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Michal Probierz’in Szymanski için doğru formülü bulacağını inandığını ifade etti. 62 yaşındaki eski futbolcu sözlerini “Szymanski büyük bir potansiyele sahip ve milli takımda lider bir figür olabilir. Michal Probierz’in kendinden önceki teknik adamların döneminde olduğu gibi böyle bir oyuncunun gölgede kalmasını göze alamayız. Belki de Probierz’in Sebastian’ı düzgün bir şekilde yönetmek için doğru bir planı vardır” diyerek tamamladı.

Polonya'da manşetlerde!

Fenerbahçe'de müthiş bir sezon başlangıcına imza atan Szymanski’nin performansı ülkesinde manşetlere çıktı

· TVP Sport: “Szymanski, Türkiye ligini fethediyor!

TÜRKiYE’DE POLONYA DÜELLOSU

· Przeglod Sportowy: “Türkiye’de Polonya düellosu! Szymanski’nin golü, Piatek’in dramı.”

TÜRKiYE’DE YiNE GÖZ DOLDURUYOR

· Sport Express: “Sebastian Szymanski cennette, Krzysztof Piatek cehennemde. Szymanski, Türkiye’de yine göz dolduruyor.

SEBASTiAN SZYMANSKi’NiN ŞOVU

· Fakt: “Szymanski’nin şovu! Güzel bir gol ve duble. Piatek’in dramı.

Haberin Devamı