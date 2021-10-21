Szalai: "Tam istediğimizi yapamasak da kazanabilirdik"

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Tam istediklerini yapamasalar da 3 puana yakın takım olduklarını vurgulayan Szalai, şunları aktardı:

"Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Üç puan almak istedik, hak ettiğimizi ancak alamadığımızı düşünüyorum. Tam istediğimizi yapamasak da kazanabilirdik. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Savunmada problem olduğunu düşünmüyorum. Zor takımlara karşı zor maçlar oynuyoruz. Son 2 maçta hatalar yaptık. Üst seviyede yaptığınız hatalar golle sonuçlanıyor. Takım olarak iyi performans sergiledik ama hatalar var, onları düzeltmeye çalışacağız."