Swansea'yi mağlup eden Brentford Premier Lig'e yükseldi

74 yıllık Premier Lig'e hasretine son veren Brentford, 180 milyon siterlin ödülü almaya hak kazandı.

Brentford'a Premier Lig'in kapılarını açan golleri 10. dakikada penaltıdan Ivan Toney ve 20. dakikada Marcondes attı. Swansea City'de Jay Fulton 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Brentford'da yer alan Halil Dervişoğlu, takımında kalması durumunda gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.