Swansea City 3-0 Hull City (Maçın özeti)

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Championship'in 10. haftasında Swansea City ile Hull City karşı karşıya geldi.

Liberty'de oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı. Galibiyet gollerini 61. dakikada Manning, 64. dakikada Cundle ve 85. dakikada Piroe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte son 6 haftada 5. yenilgisini alan Acun Ilıcalı'nın takımı, 11 puanla 18. sıraya geriledi. Swansea'nin puanı ise 12 oldu.

OZAN TUFAN, PELKAS, SERI 11'DE BAŞLADI

Hull City'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ozan Tufan, Pelkas ve Jean Michael Seri gibi isimler maça 11'de başladı. Pelkas ve Seri, 75. dakikada yerlerini Greg Docherty ve Ryan Wood'a bıraktı.

TRANSFERİN EN HAREKETLİ TAKIMIYDI

Acun Ilıcalı'nın geçen sezonun ortasında satın aldığı Hull City, yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i toplam 7.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer eden Turuncu-siyahlı ekip Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de 4 milyon euroya kadrosuna kattı.

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Süper Lig'den bildiğimiz Jean Michael Seri, Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh'i de bedelsiz olarak transfer eden Ilıcalı'nın takımı Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'ı da sezon sonuna kadar kiraladı.

ŞOTA'YA TEPKİ SESLERİ YÜKSELİYOR

Hull City'de kötü gidişat sonrası taraftarların sosyal medyadan teknik direktör Şota Arveladze'ye tepkileri var. İngiliz taraftarlar, Gürcü teknik adamın kadro tercihi ve oyuncu değişikliklerini eleştiriyor.