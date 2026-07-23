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Suudiler talip oldu: Galatasaray, Davinson Sanchez için çıtayı yükseltti!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Davinson Sanchez
Suudiler talip oldu: Galatasaray, Davinson Sanchez için çıtayı yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 08:34

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinin de transferi için devreye girdiği Davinson Sanchez için daha önce belirlediği bonservis bedelinde artırıma gitti. İşte detaylar...

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da yıldız futbolculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarındaki Davinson Sanchez için yönetim ve teknik heyetin tavrı netleşmeye başladı.

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AL-AHLI GÖRÜŞMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez, transfer döneminin en çok ilgi gören oyuncuları arasında yer alıyor.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin, Kolombiyalı stoperle görüşebilmek adına sarı-kırmızılı kulüpten izin istediği öne sürüldü.

Suudiler talip oldu: Galatasaray, Davinson Sanchez için çıtayı yükseltti

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COMO TEKLİFİNİ 30 MİLYON EURO SEVİYESİNE YÜKSELTTİ

Öte yandan İtalya Serie A temsilcisi Como da Sanchez transferindeki ısrarını sürdürüyor.

Daha önce yaptığı girişimlerden sonuç alamayan İtalyan ekibinin teklifini 30 milyon euro seviyesine kadar yükselttiği iddia edildi.

Suudiler talip oldu: Galatasaray, Davinson Sanchez için çıtayı yükseltti

GALATASARAY TALEBİNİ 45 MİLYON EUROYA ÇEKTİ!

Galatasaray cephesi ise artan ilgi sonrası oyuncunun bonservis beklentisini revize etti.

Daha önce 35 milyon euro olarak belirlenen rakamın 45 milyon euroya çıkarıldığı belirtilirken, teknik direktör Okan Buruk'un Davinson Sanchez'in kesinlikle takımda kalmasını istediği ve yönetimin de bu doğrultuda hareket ettiği ifade edildi. Bu nedenle sarı-kırmızılıların, beklentilerini karşılamayan tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Suudiler talip oldu: Galatasaray, Davinson Sanchez için çıtayı yükseltti

PERFORMANSI

2023 yazında 9.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez, Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 121 maça çıktı. Kolombiyalı stoper bu karşılaşmalarda takımına 10 gol - 4 asist ile katkı sağlarken, 26 sarı - 1 de kırmızı kart gördü.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Davinson Sanchez

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