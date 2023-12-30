Suudiler: Takımlar anlaşmaya uymadı

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Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season, iptal gerekçesiyle ilgili gece yarısı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınması ile stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.”