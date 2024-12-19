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Suudi kanalı canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'ye geliyor!

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#Fenerbahçe#Firmino#Suudi Kanalı Tarnsfer Haberi
Suudi kanalı canlı yayında duyurdu: Fenerbahçeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:33

Suudi televizyonu, dün gece yayınlanan spor programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe - Talisca haberleri gündemdeyken bambaşka bir ismin Fenerbahçe yolunda olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Roberto Firmino ile ilgili dün gece geç saatlerde flaş bir iddia ortaya atıldı. 33 yaşındaki Brezilyalı golcünün Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

SBA Sport'un haberine göre, Roberto Firmino, Suudi Arabistan'dan ayrılarak Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atacak. Haberin devamında Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'nun, kulübüne ayrılma isteğini ilettiği bilgisi aktarıldı.

Suudi kanalı canlı yayında duyurdu: Fenerbahçeye geliyor

SUUDİ KANALI CANLI YAYINDA DUYURDU

Arabistan'da spordaki son gelişmelerin konuşulduğu canlı yayında, programın sunucusu Firmino - Fenerbahçe flörtünü net bir şekilde duyururken yorumculardan biri de araya girerek bu iddiayı doğruladı.

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SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Avrupa'da daha önce Hoffenheim, Liverpool gibi takımların formalarını terleten Brezilyalı futbolcunun Al Ahli ile olan sözleşmesi 2026 Haziran ayı sonunda bitiyor. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

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55 KEZ MİLLİ OLDU

Brezilya Milli Takımı formasını da 55 kez terletme başarısı gösteren Roberto Firmino bu maçlarda 17 gol ve 7 asistlik katkılar yaptı.

İŞTE SUUDİ KANALINDA FENERBAHÇE - FIRMINO FLÖRTÜNÜN KONUŞULDUĞU ANLAR

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#Fenerbahçe#Firmino#Suudi Kanalı Tarnsfer Haberi

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