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Suudi gazeteci canlı yayında açıkladı! 'Talisca gidecek, En-Nesyri gelecek! 48 saat içinde...'

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#Transfer#Fenerbahçe#En Nesyri
Suudi gazeteci canlı yayında açıkladı Talisca gidecek, En-Nesyri gelecek 48 saat içinde...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 14:14

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Brezilyalı Anderson Talisca'nın mevcut kış transfer döneminde ayrılmasını beklerken yerine doldurmak için harekete geçti. Arap medyasının haberine göre Al Nassr, Talisca yerine Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri ile anlaşarak hücum hattını güçlendirmeye çalışıyor.

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Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan Youssef En-Nesyri için flaş gelişme yaşandı. Adı son zamanlarda Al-Nassr ile anılan Faslı golcünün durumu Talisca'ya bağlı. Arap gazeteci  Ali Al Enezi de transfer operasyonundaki son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

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Talisca Fenerbahçe’ye giderse En-Nesyri Al-Nassr’la imzalayacak

Al-Nassr Kulübü, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun varlığının yanı sıra hücum hattını güçlendirmek için Talisca'yı Fenerbahçe'ye transfer etmeyi yerine de Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Suudi gazeteci canlı yayında açıkladı Talisca gidecek, En-Nesyri gelecek 48 saat içinde...

Al-Nassr, Talisca'nın Ocak ayı içinde Fenerbahçe'ye kiralık ya da bonservisiyle satılması için nihai bir anlaşmaya varmak için çalışıyor. Suudi kanalında yayınlanan ‘Our League is Different’ programına göre, Youssef En-Nesyri'nin Al-Nassr'a katılması, akıbeti henüz kesinleşmeyen Talisca'nın ayrılmasına bağlı.

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'Talisca'nın durumu 48 saat içinde netleşecek' 

SBA Sport kanalındaki canlı yayında konuşan Arap gazeteci Ali Al Enezi, En Nesyri transferiyle alakalı şu ifadeleri kullandı, 'En Nesyri gelebilir mi? Durumu Talisca'nın menajerinin onayıyla bağlantılı. 48 saat içinde Talisca'nın Türk Ligi'ne transferi netleşecek. Al Akhdood maçından sonra Talisca'nın durumu daha belirginleşecek.'

Suudi gazeteci canlı yayında açıkladı Talisca gidecek, En-Nesyri gelecek 48 saat içinde...

'Al Akhdood maçı sonrası...'

'Al Nassr'ın 10 yabancı oyuncusu var. Wesley, Brozovic maçta oynayamayacak. Önemli bir maçta böyle eksikler varken Talisca'nın gidişi hemen netleşmeyebilir. Durum Cuma veya Cumartesi günü netleşecek. Perşembe günü oynanacak olan Al Akhdood maçından sonra bence bu konu resmi ve kesin olarak netleşir.’

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Maç Perşembe akşamı oynanacak

Al-Nassr, 9 Ocak Perşembe akşamı Suudi Ligi'nde Al-Akhdoud ile karşılacak. Fenerbahçe'nin dört gözle beklediği transfer operasyonu da bu maç sonrası hareketlenecek.

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Al Nassr ligde 4. sırada

7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Al-Nassr, 25 puanla Suudi Ligi'nin dördüncü sırada yer alıyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#En Nesyri

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