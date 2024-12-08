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Halil Umut Meler'i şikayet ettiler: 'Sonuca etki etti'

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#Futbol#Halil Umut Meler#Al Shabab
Halil Umut Meleri şikayet ettiler: Sonuca etki etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 22:06

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal ile oynadıkları maçı yöneten hakem Halil Umut Meler için şikayette bulunduklarını açıkladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal'e mağlup oldukları maçın hakemi Halil Umut Meler için şikayette bulunduklarını duyurdu.

Al Shabab'tan yapılan açıklamada, "Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

30 Kasım'da oynanan maçta Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Vitor Pereira'nın takımı Al Shabab'ı 2-1 mağlup etmişti.

Al-Hilal - Al Shabab karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetmiş, Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan da yardımcılıklarını üstlenmişti.

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#Futbol#Halil Umut Meler#Al Shabab

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