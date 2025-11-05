Suudi devi Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya talip oldu!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği geçtiğimiz sezonun Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli, Rafa Silva’yı transfer listesine ekledi.

Al-Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, Benfica'da çalıştığı dönemden de tanıdığı Rafa Silva’nın transferini çok istiyor.

TEKLİF SOMUTLAŞIRSA YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK

Beşiktaş yönetimi, teklifin somutlaşması halinde Rafa Silva ile de durum değerlendirmesi yaparak kararını verecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.