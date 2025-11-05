×
Futbol Haberleri

Suudi devi Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya talip oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 14:35

Geçtiğimiz sezonun Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer etmek için harekete geçti.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği geçtiğimiz sezonun Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli, Rafa Silva’yı transfer listesine ekledi.

Al-Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz, Benfica'da çalıştığı dönemden de tanıdığı Rafa Silva’nın transferini çok istiyor.

TEKLİF SOMUTLAŞIRSA YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK

Beşiktaş yönetimi, teklifin somutlaşması halinde Rafa Silva ile de durum değerlendirmesi yaparak kararını verecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva'nın Beşiktaş ile 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

#Transfer#Beşiktaş#Rafa Silva

