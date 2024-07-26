×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmemişti! Beşiktaş'ta Amartey'in durumu netleşecek...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Daniel Amartey#TRANSFER
Suudi Arabistandan gelen teklifi kabul etmemişti Beşiktaşta Amarteyin durumu netleşecek...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 11:27

Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan Daniel Amartey ile görüşmeler devam ediyor. Ganalı futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği birkaç gün içerisinde netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldız oyuncularla güçlendirdi.

Ancak siyah-beyazlılarda gelen futbolcular kadar gidecekler de önem arz ediyor. Özellikle yabancı fazlalığını azaltmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Gözden KaçmasınAvrupada şahane hafta, kritik dönemeç Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, ülke puanı yükselişe geçti...Avrupa'da 'şahane' hafta, kritik dönemeç! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, ülke puanı yükselişe geçti...Haberi Görüntüle

AMARTEY'İN DURUMU BELLİ OLACAK

Kartal'da yolların ayrılması planlanan yabancı oyunculardan biri de Daniel Amartey. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan'dan Ganalı futbolcu için teklif geldiğini, kendilerinin bu teklifi kabul etmelerine rağmen 29 yaşındaki oyuncunun sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı yönetim ile Amartey arasında görüşmeler devam ediyor. Ganalı oyuncunun takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Daniel Amartey#TRANSFER

BAKMADAN GEÇME!