Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! Arap gazeteci canlı yayında açıkladı

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Dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Mourinho ile sezon ilk yarısını istediği gibi tamamlayamayan Fenerbahçe'de uzun süredir Talisca'nın transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosuna hücum yollarında etkili olabilecek bir isim arayan Fenerbahçe yönetimi, Al-Nasr'da forma giyen Anderson Talisca ile anlaşma noktasına gelmişti. Fakat transfer Brezilyalı oyuncunun son kararını henüz vermemesi ve kulübündeki alacaklarını bırakmak istememesi nedeniyle henüz nihayete eremedi.

Transfer dönemi öncesi sürpriz gelişme

13 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemi öncesi Talisca'yı renklerine bağlamak isteyen Sar-Lacivertli kulübe, Suudi Arabistan'dan güzel haber geldi.

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Al Nasr transfer için Talica’yı bekliyor

Suudi Arabistan'ın Al Nasr Kulübü yönetimi, içinde bulunduğumuz sezonda A futbol takımının kadrosunu güçlendirmek için devam eden kış transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Teknik direktör Pioli’nin isteğiyle takıma birer sol bek ve orta saha almak isteyen Al Nasr, forvet transferi için Anderson Talisca’yı bekliyor.

Arap gazeteci canlı yayında açıkladı: Al Nasr, Talisca’yla devam etmek istemiyor

Suudi Arabistanlı gazeteci Al-Enezi, katıldığı canlı yayında Brezilyalı kanat oyuncusu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den gelen teklifle ilgili kararını henüz vermediğine dikkat çekti. Al-Enezi ayrıca Al-Nasr yönetiminin Talisca'nın karar verme sürecini daha da uzatmasını istemediğini ve bir karar verip ayrılması halinde yerine bir forvetle sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Arap zenginleri Al-Nasr’a para yağdıracak

Al-Nasr kulübünde yakın zamanda yönetim katında yaşanan değişimle İtalyan yönetici Guido Fienga'nın yerine Majid Al-Jumaan'ın kulübün idari başkanlığını devraldı. Al-Jumaan’ın gelişiyle Prens Khalid bin Fahd bin Abdulaziz'in de aralarında olduğu birçok varlıklı iş insanının, kulübe ekonomik anlamda destek olacağı belirtildi. Eğer Talisca takımdan ayrılırsa yerine dünyaca ünlü bir forvetin transfer edilmek istendiği belirtildi.