Suudi Arabistan'dan dünya futbol tarihine geçecek hamle: 1.3 milyar euro'ya Vinicius Jr transferi!

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İspanya La Liga'nın 21. haftasında konuk olduğu Real Valladolid'i 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Atletico Madrid ile puan farkını 4'e yükselten Real Madrid, 49 puanla liderliğini sürdürmüştü.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe kaydetti ve Fransız yıldız, İspanyol devinde ilk kez hat-trick yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta içi ise Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u 5-1 mağlup ederek son hafta öncesi nefes alan Real Madrid'de o maça damga vuran isim ise Vinicius Jr. olmuştu.

Brezilyalı yıldız karşılaşmada 2 golle oynamış ve maçın oyuncusu seçilmişti.

REAL MADRİD'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR AMA...

Bir süredir adı transfer gündeminde Suudi Arabistan takımlarıyla yer alan ancak Real Madrid'den ayrılmak istemediğini net bir şekilde dile getiren Sambacı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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1.3 MİLYAR EURO'LUK PAKET

İspanya'dan AS'ın haberine göre Suudi Arabistan Devleti, Vinicius Jr. için 1.3 milyar euro'luk paket hazırladı.

Haberin devamında yıldız futbolcunun ülke tanıtımı ve futbola katacağı değer açısından devletin birinci önceliği olduğu kaydedildi.

BELİRLENEN BONSERVİS DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan Vinicius Jr. için 300 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği ve yıllık maaşının toplamda 200 milyon euro'yu bulacağı belirtildi.

MAAŞI 1 MİLYAR EURO'YU BULACAK

5 yıllık bir plan üzerinde durulan teklifte Vinicius Jr'ın kazanacağı toplam paranın 1 milyar euro'yu bulacağı ileri sürüldü.

Transfer için öne çıkan takımların ise teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal ve Al Ahli olduğu iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 26 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi. Vinicius Jr'ın piyasa değeri ise 200 milyon euro olarak gösteriliyor.