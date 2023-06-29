Suudi Arabistan’dan 1 gün erken geldi, Fenerbahçe'nin başına geçti! Tüm kontrol İsmail Kartal'da olacak

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Fenerbahçe’de her olağanüstü zor koşulda takımın başına kurtarıcı olarak düşünülen İsmail Kartal, üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna davet edilirken kulüp takımın yeni teknik patronunu dün resmen açıkladı.

KOÇ MALi KONGREDE PORTREYi ÇiZDi

Sarı lacivertlilerde Jesus’un ayrılığı sonrasında yapılan mali genel kurulda başkan Ali Koç “Türkiye’yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın risk olduğuna karar verdik. Bize uyabilecek hoca 4’ü geçmiyor. Camiayı bilen, hizmet etmiş 2 hoca var. Tercihimizi anlaşma olmadan söyleyemiyorum. Camiayi çok iyi bilen Türk hocayla çalışmanın en uygun olacağını düşünüyoruz” diyerek teknik adam portresini çizmişti.

ÖZEL UÇAKLA GETiRiLDi

Ali Koç’un tarif ettiği şartlara sahip olan isimler arasında 1 numarada İsmail Kartal yer alırken deneyimli teknik adamın açıklanması hac görevi nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunduğu için rötar yaptı. İbadetini tamamlayan ve normal şartlarda bugün Türkiye’ye dönmesi beklenen İsmail Kartal özel uçakla İstanbul’a getirildi. Ardından da sarı lacivertliler 3. İsmail Kartal döneminin başladığını resmen duyurdu.

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ŞiMDi TÜM KONTROL ONDA OLACAK

Resmi siteden “Yuvana hoş geldin İsmail Kartal” başlığı ile yapılan açıklamada “Fenerbahçemiz’e hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal ile 2023-24 sezonu için 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır” denildi. Şimdi ne 2014-15’teki gibi tüm planlaması yapılmış bir takım olacak ne de 2. dönemindeki gibi sezon ortası gelecek... Sezon öncesi kampı yaşayacak, eksik yerlere transferler yaptıracak Kartal’ın bu kez daha başarılı olması bekleniyor.