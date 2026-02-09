Suudi Arabistan’daki büyük kriz sonrası bomba iddia: Cristiano Ronaldo ile yollar ayrılıyor

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Simone Inzaghi'nin yönettiği Al-Hilal takımına eski Real Madrid takım arkadaşı Karim Benzema'nın transfer olmasıyla Cristiano Ronaldo isyan bayrağını çekti.

BENZEMA SONRASI İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Cristiano, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki birçok kulübü (Al-Nassr dahil) yöneten Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun transferler konusunda adil davranmadığını düşünüyor. Benzema'nın Theo Hernández, Rúben Neves ve Malcom gibi oyuncuların forma giydiği Al-Hilal'e transfer olması bardağı taşıran son damla oldu.

RONALDO YERİNE MO SALAH

Bu transfer sonrası Portekizli yıldız, Al Nassr’ın oynadığı iki maçta da forma giymeyi reddetti. Bu bağlamda, Ronaldo'nun ne zaman geri döneceği merak edilirken, İngiltere'deki kaynaklar, geçmişte Suudi Ligi’ne transfer söylentileri çıkan Mo Salah'ın, Cristiano Ronaldo’nun yerini alabileceği iddia edildi.

KABUL EDERSE MAAŞI 3 KATINA ÇIKACAK

The Mirror gazetesine göre, Al-Nassr, Salah'ın şu anda Liverpool'da haftalık 400.000 sterlin (yıllık yaklaşık 24 milyon euro) olan maaşını üç katına çıkaracak. Mısırlı milli oyuncu, Liverpool menajeri Arne Slot ile yaşadığı tartışmayı geride bıraktı ve Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonraki 5 maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Ancak, yaşı (33) ve özellikle de sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ermesi, Suudi Arabistan'ın en büyük hayallerinden birinin sonunda gerçekleşme olasılığının kapısını aralıyor.