Suudi Arabistan'da Youssef En-Nesyri için karar 10 maçta verildi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 18:33

Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan Youssef En-Nesyri için karar verildi. Suudi Arabistan ekibi, yeni golcü için arayışlara başladı.

Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'e imza atan Youssef En-Nesyri için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Karim Benzema'nın ayrılığın ardından kadroya katılan ve 2028'e dek sözleşmeye imza atan Faslı golcü için Al-Ittihad macerası kısa sürebilir.

PERFORMANSI İKNA ETMEDİ

Suudi Arabistan basınından Okaz'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlaıyor.

Haberde; 28 yaşındaki futbolcunun, performansıyla Al-Ittihad yönetimini ikna edemediğine vurgu yapıldı.

'GOLCÜ ARAYIŞLARI BAŞLADI'

Ayrıca haberde "Youssef En-Nesyri'nin performansı kulüp yetkililerini ikna etmedi. Kulüp, bu nedenle Faslı futbolcunun yerine yetenekli bir forvet transfer etmeyi planlıyor, arayışlar başladı" ifadeleri yer aldı.

Youssef En-Nesyri, devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Al-Ittihad'de 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Faslı yıldız, sarı-lacivertlilerde ise 27 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

