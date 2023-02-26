Suudi Arabistan'da Ronaldo fırtınası! Damac - Al Nassr maçında hat-trick yaptı

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Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo rüzgarı esiyor. Portekizli yıldız, Al Nassr'ın deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi. Açılışı 18. dakikada penaltıdan yapan Ronaldo, 23 ve 44. dakikalarda attığı gollerle ilk yarı bitmeden hat-trick yaptı.

Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, 18 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla lider konumda bulunuyor. Al Ittihad'ın 41, Al Shabab'ın 40 puanı var.

İKİNCİ HAT-TRICK! 5 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Manchester United'dan krizle ayrılan, Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda eden ve Al Nassr'da yeni bir başlangıç yapan Ronaldo, Suudi Arabistan takımıyla 5 lig maçında 8 gole ulaştı. İki kez hat-trick yapan Portekizli yıldızın iki de asisti bulunuyor.