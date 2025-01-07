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Suudi Arabistan'da Fatih Terim fırtınası başladı: Gol sevinci gündem oldu! Galatasaray'da da yapmıştı

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#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan
Suudi Arabistanda Fatih Terim fırtınası başladı: Gol sevinci gündem oldu Galatasarayda da yapmıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 12:10

Al Shabab'ın başında ilk resmi maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde çıkan Fatih Terim, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldikleri karşılaşmada tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu. Galatasareay formalı taraftarların da tribünden izlediği maç sonunda deneyimli teknik adam için taraftarlar 'Allah Kerim, Fatih Terim' tezahüratı yaptı.

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Al Shabab'da Fatih Terim dönemi galibiyetle başladı. Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Fayha'yı konuk eden Fatih Terim'in takımı, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

MAÇA HIZLI BAŞLADILAR

Fatih Terim, takımı başındaki ilk resmi maçta gol için fazla beklemedi. Henüz 2. dakikada Daniel Castelo Podence ile 1-0 öne geçen Al Shabab'ın golü sonrası Fatih Terim, kenarda ekibiyle kutlama yaptı.

Al Shabab, 26. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Al Fayha 88. dakikada Al-Rashidi'nin golüyle umutlansa da karşılaşma 2-1 Al Shabab galibiyetiyle bitti ve Fatih Terim'in takımı adını yarı finale yazdırdı.

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ABDERRAZZAK HAMDALLAH TARİHE GEÇTİ

Fatih Terim'in öğrencisi Abderrazak Hamdallah, Al Fayha maçında attığı golle Suudi Arabistan Kral Kupası'nda 29. golünü attı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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Suudi Arabistanda Fatih Terim fırtınası başladı: Gol sevinci gündem oldu Galatasarayda da yapmıştı

FATİH TERİM'İN GOL SEVİNCİ: ALLAHU EKBER! GALATASARAY'DA DA YAPMIŞTI

Fatih Terim, takımının ikinci golünde kenarda büyük sevinç yaşadı. Kameralara yansıyan sevinç görüntüsünde iki kolunu havaya kaldıran Fatih Terim'in tekbir getirerek 'Allahu Ekber' dediği görüldü.

Terim, aynı sevinci 2019/20 sezonunda Galatasaray - Club Brugge maçında Adem Büyük'ün attığı gol sonrası yapmıştı.

GALATASARAY FORMALI TARAFTARLAR İZLEDİ! 'ALLAH KERİM, FATİH TERİM' TEZAHÜRATLARI

Karşılaşma sırasında tribünde Galatasaray formalı taraftarların da olduğu görüldü. Bir taraftarın Fatih Terim tezahüratları sırasında dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılırken galibiyet sonrası Al Shabab Stadyumu'nda taraftarları selamlayan Fatih Terim için taraftarların 'Allah Kerim, Fatih Terim' tezahüratları yaptıkları duyuldu.

Suudi Arabistanda Fatih Terim fırtınası başladı: Gol sevinci gündem oldu Galatasarayda da yapmıştı

Galatasaray taraftarının sosyal medya sloganlarından olan bu sözü Al Shabab'ın başkanı Mohamad Almunajem de paylaşmıştı.

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GALİBİYET SÖZLERİ VE TRANSFER AÇIKLAMASI

İlk resmi maçı ve ilk galibiyeti sonrası açıklamalar yapan Fatih Terim; "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor. Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum."

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#Fatih Terim#Al Shabab#Suudi Arabistan

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