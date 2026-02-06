Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo krizi: Lig yönetiminden ültimatom geldi! Ronaldo 'ihanete uğramış' hissediyor, serbest kalma maddesini aktifleştirebilir!

Haberin Devamı

Cristiano Ronaldo, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun transfer döneminde Al-Nassr'a çok az para aktarması ve şampiyonluk yolundaki diğer rakiplerine ise daha fazla fayda sağladığı gerekçesiyle büyük hayal kırıklığına uğradı.

Al-Nassr kış transfer döneminde yalnızca Mısır Ligi'nden Haydeer Abdulkareem ve Al-Hilal'den Abdullah Al-Hamdan'ı kadrosuna kattı. Buna karşılık olarak şampiyonluk rakiplerinden Al-Ittihad 45 milyon euro harcayarak George Ilenikhena ve Youssef En-Nesyri'yi, Al-Hilal ise 70 milyon Euro bonservis bedeli harcayarak aldığı 6 futbolcuya ek olarak Karim Benzema'yı renklerine bağladı. Cezayirli futbolcu yeni takımındaki ilk maçında hat-trick yaptı.

ANTRENMANLARA ÇIKMADI, MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Portekizli yıldız yaşadığı hayal kırıklığını ve lig yönetiminin tutumuna karşı duyduğu rahatsızlığı göstermek için antrenmanlara çıkmadı ve hatta Al-Riyadh ile oynanan maçta forma giymeyi de reddetti.

Haberin Devamı

LİG YÖNETİMİNDEN UYARI GELDİ

Suudi Pro Lig Yönetimi, yaptığı açıklamayla, Ronaldo'nun ülke futbolundaki etkisinin sınırlarını açık bir şekilde çizdi.

BBC'ye konuşan bir sözcü şu ifadeleri kullandı:

"Cristiano, geldiğinden beri kendini Al-Nassr'a tamamen adadı. Kulübün büyümesi ve hedefleri için önemli bir rol oynadı. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararlar alamaz.

Kulüpler kendi yönetim kurullarına, kendi yöneticilerine ve kendi futbol akıllarına sahiptir. Yeni transferler, harcamalar ve stratejilerle ilgili kararlar; sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için belirlenen bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir."

"İHANE UĞRAMIŞ HİSSEDİYOR"

İngiliz basınından CBS Sports'un haberine göre; Cristiano Ronaldo kendisini 'ihanete uğramış' hissediyor ve yaz aylarında Suudi Arabistan’dan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü ligin üst düzey yöneticilerine bildirdi.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR!

Öte yandan kulüpteki geleceği hakkında soru işaretleri oluşmaya başlayan Ronaldo'nun, Haziran 2027'ye dek devam eden sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

41 yaşındaki bir futbolcu için bu meblağ yüksek görünse de Suudi Arabistan'da yıllık 200 milyon euronun üzerinde bir maaş kazanan Ronaldo,'nun ülkeden ayrılmak istemesi halinde bu bedeli kendisi rahatlıkla ödeyip serbest kalabileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI: 127 MAÇTA 111 GOL - 22 ASİST

Üç yıl önce Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, Suudi ekibinin formasını bugüne dek 127 resmi maçta sırtına geçirirken 111 gol atıp 22 de asist üretti.