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Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Fatih Terim!

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan Pro Ligi#Al Shabab
Suudi Arabistanda ayın teknik direktörü Fatih Terim
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 23:16

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi.

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Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Mart ayının teknik direktörü seçildi.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 13 maçta, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli teknik adam bu ay ise takımının başında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Terim'in Al Shabab'ı söz konusu karşılaşmalarda 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 2 gol gördü. 

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan Pro Ligi#Al Shabab

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