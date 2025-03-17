Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Fatih Terim!

Haberin Devamı

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Mart ayının teknik direktörü seçildi.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 13 maçta, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli teknik adam bu ay ise takımının başında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Terim'in Al Shabab'ı söz konusu karşılaşmalarda 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 2 gol gördü.