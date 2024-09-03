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Suudi Arabistan ve Katar’dan Gedson Fernandes'e teklif yağıyor

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes
Suudi Arabistan ve Katar’dan Gedson Fernandese teklif yağıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 07:00

Suudi Arabistan ve Katar’dan Gedson Fernandes'e teklifler geliyor ancak Giovanni van Bronckhorst'un bırakmaya hiç niyeti yok

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Beşiktaş’ta 2024-25 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Gedson Fernandes bu performansıyla Körfez bölgesindeki ülkelerin dikkatini çekti.

Bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle yıldızlaşan Portekizli orta saha oyuncusuna, Suudi Arabistan ve Katar’daki bazı takımların menajerler aracılığıyla transfer tekliflerinde bulunduğu öğrenildi. Ancak siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, oyun kurgusunun en önemli isimlerinden biri olan Gedson’u bırakmaya niyetinin olmadığını kulüp yönetimine net bir şekilde ifade ederek transfer iddialarına noktayı koydu.

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#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes

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