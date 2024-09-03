Suudi Arabistan ve Katar’dan Gedson Fernandes'e teklif yağıyor

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Beşiktaş’ta 2024-25 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Gedson Fernandes bu performansıyla Körfez bölgesindeki ülkelerin dikkatini çekti.

Bu sezon 6 maçta 4 gol, 2 asistle yıldızlaşan Portekizli orta saha oyuncusuna, Suudi Arabistan ve Katar’daki bazı takımların menajerler aracılığıyla transfer tekliflerinde bulunduğu öğrenildi. Ancak siyah beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, oyun kurgusunun en önemli isimlerinden biri olan Gedson’u bırakmaya niyetinin olmadığını kulüp yönetimine net bir şekilde ifade ederek transfer iddialarına noktayı koydu.