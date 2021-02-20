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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan, Real Madrid kadın takımına sponsor oluyor!

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Suudi Arabistan, Real Madrid kadın takımına sponsor oluyor!
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Real Madrid'in sponsorluk anlaşması için Suudi Arabistan hükümeti ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın devlet destekli projesi Qiddiya için Suudi Arabistan'ın Real Madrid ile sponsorluk görüşmesi yaptığı belirtildi.

The Times'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın devlet destekli projesi Qiddiya, 150 milyon euro karşılığında Real Madrid'in kadın futbol takımına sponsor olacak.

ANLAŞMA 10 YILLIK, ERKEK TAKIMDAN 4 FUTBOLCU YER ALACAK

Sponsorluk anlaşmasının 10 yıl boyunca süreceği belirtilirken anlaşmaya göre Qiddiya, Real Madrid erkek futbol takımından 4 futbolcuyu reklamlarında kullanabilecek.

Hürriyet

SUUDİ ARABİSTAN'DA KADIN FUTBOLUNA TEŞVİK

150 milyon euroluk anlaşmanın detaylarında Real Madrid kadın futbol takımından futbolcuların Suudi Arabistan'a gidip kadınları futbola teşvik etmeye çalışacakları belirtildi.

Hürriyet

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