Canlı Anlatım: Suudi Arabistan Meksika (Dünya Kupası maçı)

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Suudi Arabistan ile Meksika, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Suudi Arabistan: 0

Meksika: 0

Goller

Dünya Kupası'nda 10+ maça çıkan ülkeler arasında en düşük gole kapama oranına sahip ülke olan Suudi Arabistan, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 42 gol gördü. Son dört Dünya Kupası maçında gol atamayan Meksika, en son 2018'de Javier Hernandez ile Güney Kore ağlarını havalandırdı.

Meksika, Dünya Kupası'nda yediği son 12 gole maçların ikinci yarısında izin verirken; bu gollerin altısı karşılaşmaların son 10 dakikalık bölümünde geldi. Polonya karşısında 16 şut çekmesine rağmen gol atamayan Suudi Arabistan, Dünya Kupası tarihinde gol kaydedemediği maçlarda sadece Kamerun kalesine daha çok şut çekti.

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın en fazla şut çeken ve şut pası veren oyuncusu Salem Al Dawsari. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda iki gol atan Dawsari, ülkesinin turnuvadaki en golcü ismi olan Sami Al Jaber'i yakalamayı hedefliyor. Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci maçları itibarıyla 1966'dan bu yana en az isabetli şut sayısında kaldığı dönemi geçiren Meksika'da 2+ şut çeken bir oyuncu bulunmuyor.

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SUUDİ ARABİSTAN MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Suudi Arabistan Meksika maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.