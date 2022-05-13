Suudi Arabistan, Lionel Messi'yi kral yaptı

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin zirvesinde Paris Saint Germain forması giyen Lionel Messi yer alıyor. Arjantinli futbolcu, 1 Haziran 2022-1 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemde 130 milyon dolar kazanarak 10 sporcunun bulunduğu listenin ilk sırasına yerleşti.

Messi, pazartesi Suudi Arabistan’a gitmişti

Forbes’ın raporunda Messi ile ilgili önemli bir detay yer aldı. Arjantinli oyuncu, bazıları tartışmalı olan sponsorluk anlaşmalarına sahip. Bunlardan biri de Suudi Arabistan’la yaptığı turizm elçiliği anlaşması. Ülkedeki düşünce mahkumlarının ailelerinin uyarılarına rağmen pazartesi bu ülkeye gidip sosyal medya hesabından övgüler yağdıran Messi’nin milyonlarca dolar aldığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

LeBron James’ten yeni rekor

Los Angeles Lakers’ın yıldızı Lebron James, geçen yıl bir NBA oyuncusu için kırdığı 96,5 milyon dolarlık rekoru yenileyerek toplam 121 milyon dolarla listenin ikinci sırasını aldı. Cristiano Ronaldo 115 milyon dolar üçüncülüğü kazandı. Ronaldo, Messi’nin aksine geçen yıl Suudi Arabistan ile ticari olarak çalışma yapması için 6 milyon dolarlık bir teklifi de reddetti.

McGregor ve Hamilton bu sefer ilk 10’da yok

Messi’nin takım arkadaşı Neymar, 95 milyon dolar ile en çok kazananlar sıralamasında dördüncü oldu. Listede geçen yıla göre iki eksik bulunuyor. Geçen yıl 140 milyon dolar kazanan kafes dövüşcüsü Conor McGregor, geçen yaz Dustin Poirier’e yenilip bacağını kırdığı maçtan sonra hiç dövüşmedi. Geçen 8. sırayı alan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton bu sefer ilk 10’a giremedi.