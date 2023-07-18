"Suudi Arabistan Ligi Türkiye Ligi'ni geçecek!" Cristiano’dan tartışma yaratan sözler! ‘Peki neden Ronaldo’yu menajerleri Bayern’e teklif etti?'

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Suudi Arabistan, dünyanın en büyük 10 futbol liginden biri olmak için atağını sürdürüyor.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi, futbol dünyasının yakın geleceğine dair birçok şeyin habercisiydi. Bu transfer sonrası Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic ve Ruben Neves gibi yıldızlar da lige gelince dünyada gözler bir anda Arabistan Ligi’ne çevrildi.

Avrupalı kulüpler, kendi verdikleri maaşın 10 katı üzerine kadar çıkabilen Suudi Arabistan ligi takımlarına karşı bu yıl transferde rekabet ederken oldukça zorlanıyor. Ronaldo’nun açıklamaları da yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Cristiano Ronaldo, “Avrupa futbolu çok kalite kaybetti... Bence geçerliliği olan tek yer Premier Lig, diğer tüm liglerin çok önündeler. Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum. Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde…" ifadelerini kullandı.

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Peki Ronaldo’nun iddia ettiği gibi Avrupa futbolu kalite kaybetti mi? Bir ya da iki yıl içince Suudi Arabistan ligi, Süper Ligi geçer mi? Suudi Arabistan astronomik paralar harcayarak bir futbol kültürü yaratabilir mi?

Bunun gibi pek çok soruya spor yazarı ve yorumcularıyla cevap aradık.

İspanyol basınından El Mundo'nun haberine göre; Suudi Arabistan önümüzdeki iki yıl içinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları, liglerine getirmek için 20 milyar Euro harcamayı planlıyor. Devlet, bazı kulüplerin yıldız transferleri kadrosuna katmaları için fon ayırdı.

‘UEFA ÜYESİ OLMAYAN BİR LİGİN HİÇBİR ŞANSI YOK’



Gazeteci ve Spor Yorumcusu Okay Karacan'a önce Suudi Arabistan Ligi'nin bizim ligimizi geçip geçemeyeceğini sordum. Karacan, Türkiye’nin 1800'lerin sonundan itibaren tesis edilmeye başlanmış bir futbol kültürü olduğunun altını çizerek “Ligimizin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye sadece Türkiye'nin değil dünyanın bildiği, taraftarı olduğu bir dinamiği var. Suudi Arabistan'ın dünyaca bilinen rekabetleri kaç yıllıktır, ne kadardır? Hangi hikâyesi vardır? Ronaldo biraz abartmış. Suudi Arabistan UEFA'ya üye olur. Avrupa kupaları oynar, ondan sonra Türkiye ile durumuna bakarız. Fakat UEFA üyesi olmayan bir ülkenin hiçbir şansı yok. Türkiye ve Hollanda ile asla yarışamaz” ifadelerini kullandı.

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En son Arabistan Ligi’nde Talisca'nın bir golünü izlediğini söyleyen Karacan, “Çok iyi bir goldü ve tribünlerde 86 kişi vardı. O golü Türkiye'de atsa bir hafta konuşulur. İngiltere’de ya da Almanya’da atsa jeneriğe girer. Fakat Suudi Arabistan'da olunca sıradan bir gol olarak kalıyor. Ne konuşuluyor ne de izleniyor” dedi.



‘NEDEN RONALDO’YU MENAJERLERİ BAYERN MÜNİH’E TEKLİF ETTİ?’

Ronaldo’nun “Avrupa futbolu çok kalite kaybetti” sözüne çok şaşırdığını söyleyen Karacan, “Avrupa'da futbolun bittiğini, İtalya, İspanya ve Almanya'daki futbolun eskisi gibi olmadığını söylemesi çok ilginç. Peki Almanya ligi kötüydü de neden Ronaldo’yu menajerleri Bayern Münih’e teklif etti? Real Madrid Arda Güler’i transfer ettiğinde yaptığı paylaşımlarda milyonlarca görüntülenme ve beğeni aldı. Suudi Arabistan'a giden bütün futbolcuların aynı görüntülemeyi alma ihtimali var mı? Her şeyi geçtim Real Madrid ve Barcelona’nın olduğu lig dünyanın en iyi liglerinden biridir. Bence Ronaldo da biliyor İspanya, İtalya ve Almanya liglerinin gerçek futbol ligi olduğunu” dedi.





‘RONALDO BELLİ Kİ AVRUPA'YI ÖZLÜYOR’

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“Suudi Arabistan Ligi’nde devletin de verdiği destekle kulüplerin çok ciddi bir atılımı var. Fakat parayla yıldızları satın alsanız da ligin, Avrupa'nın 5 majör ligi geçmesi söz konusu bile olamaz” diyen Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Ali Naci Küçük, “Avrupa’da Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyon var. Suudi Arabistan bu kadar izlenecek bir organizasyon ya da lig oluşturabilir mi? Hiç sanmıyorum” dedi ve ekledi:

“Ronaldo belli ki Avrupa'yı özlüyor. Şampiyonlar Ligi müziğini duyduğunda gözlerinin dolacağını düşünüyorum. Para her şeyi satın alamaz. Ronaldo Arabistan’da futbolculuk dışında Arap futbolunun bir elçisi ya da marka yüzü gibi bir anlaşma yapmış ki böyle açıklamalar yapıyor.”



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‘ARABİSTAN’DA FUTBOL TUTKUSU YARATMAK KOLAY DEĞİL’

Avrupa’daki futbol kalitesinin de azalmadığını söyleyen Ali Naci Küçük, “Bundesliga'da şampiyon son karşılaşmada belli oluyor. İspanya, Fransa ve ülkemizde hemen hemen her yıl kıran kırana bir yarış oluyor. Yüz binlerce kişi futbol tutkusuyla yaşıyor. Nasıl Avrupa futbolu kalite kaybetti diyebiliriz” dedi ve ekledi:

“Avrupa'da, futbol kültürü ve tutkusu diye bir şey var. Bu durum ülkemiz için de geçerli. Arabistan'da bu tutkuyu ortaya çıkarmak ve yaratmak pek kolay değil.”

‘ARABİSTAN LİGİ’NİN BİZİM ÖNÜMÜZE GEÇEBİLMESİ ÇOK ZOR’

Arabistan Ligi’nin Süper Lig’in önüne geçmesinin çok zor olduğunun altını çizen Küçük, “Türkiye, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gibi dünyanın sayılı derbilerinden birine sahip. Bu rekabet Real Madrid-Barcelona, Celtic-Rangers derbileriyle aynı tutku ve heyecanı barındırıyor. İki takımımızın ortaya koyduğu rekabet dünya futboluna damga vuran ezeli rekabetlerle karşılaştırılıyor. Özetle bizim böyle bir değerimiz var" ifadelerini kullandı.



"Ligimiz Arda Güler gibi bir star adayını Real Madrid’e gönderdi" diyen Küçük, "Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Zeki Çelik gibi milli oyuncularımız Avrupa’da üst düzey maçlar çıkarıyor. Peki Arabistan’da böyle bir derbi rekabeti ve oyuncu ihracı var mı? Yok ve olacağını da sanmıyorum. Arabistan Ligi’ni bizim ligimizin önünde görmüyorum” dedi.





‘CRİSTİANO RONALDO FUTBOLU BİRAZ HAFİFE ALIYOR GİBİ’

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“Türkiye'nin içerdeki futbol tutkusu, kaliteye yansımadığı ve süreklilik de sağlanamadığı için seviye atlayamadığını söyleyebilirim” diyen Spor Yorumcusu Didem Dilmen,” ifadelerini kullandı.Dilmen, “Futbolda yıldız oyuncular ilgi çekerler elbette ama 5 büyük lig dediğimiz o ligler toplam futbol kalitesi ile 30 yılda sahip oldukları değerleri yarattılar. Cristiano Ronaldo futbolu biraz hafife alıyor gibi geldi bana…” dedi.

‘HİNDİSTAN DA LİGE MİLYARLAR YATIRDI AMA ÜLKEDE FUTBOLU KALKINDIRAMADI’



Futbol çok büyük bir endüstri ve çok büyük paraların döndüğünü söyleyen Didem Dilmen, “Hemen her marka, ülke, kişi, kurum, kuruluş bu endüstrinin yarattığı ekonomik değerden kendine pay çıkarmaya çalışıyor, bu da son derece normal. Ancak futbolun kendine has bazı özellikleri var ve bunlardan biri de tabandan gelmediği sürece tepeden inme (buradaki tepe para elbette) hiçbir tetikleme çalışması şimdiye kadar işe yaramadı” dedi ve ekledi:

“En yakın örneği Hindistan oldu. Dünyanın en büyük yıldızları iki sezon içinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak Hindistan'a adeta çıkarma yaptılar ama işe yaramadı. Hindistan hükümeti ile birlikte bu işe milyarlar yatırdı ama ülkede futbolu kalkındıramadı. ABD’de aynısı oldu. Henry'den Lampard'a kadar sayısız yıldız gitti ama ABD istediği etkiyi yaratamadı. Avrupa’da insanlar MLS'te kaç takım biliyordur. Devasa bir PR karşılık alamadı. Şimdi Messi ile tekrar deneniyor, sonucu göreceğiz.”

Bu başarısızlığın iki nedeni olduğunun altını çizen Dilmen, “Birincisi uluslararası yayınlardı, Hindistan da ABD de ülke futbolunun ülke dışına çıkması için yeterli ilgiyi göremedi. İkincisi ise ülkelerin her ikisinde de ulusal olarak futbola Avrupa'daki ilgiyi oluşturulmadı. Yani ne içeriden ne dışarıdan kitle toplayamadılar” ifadelerini kullandı.

'İTHAL ETMEK DEĞİL, İHRAÇ ETMEK ESAS'

Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz gazeteci Mehmet Özen de Ronaldo'nun sözlerine katılmadığını belirtti. "Çok yüksek bütçelerle yıldızları çekebilirsiniz ama asıl zor olan sürdürülebilirlik" diyen Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu astronomik yatırımı altyapıya da harcıyor olsalar süreçle ilgili daha olumlu olmak mümkündü. Bir futbol kültürünün oluşması ve bir ligin seviye atlaması için yetenek üretmesi ve ihraç etmesi, parayı basarak yıldız ithal etmesinden daha önemli bir kriter. Eleştirdiğimiz tonla yönü olmasına rağmen bizim ligimiz bir Arda Güler'i, Merih Demiral'ı yetiştirip dünya sahnesine çıkartabiliyor. Kim Min Jea gibi bir ismin dünya tarafından görülmesini sağlayabiliyor. Suudi Arabistan ligi bu noktadan çok çok uzak. Peki tüm bunları Ronaldo bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Bunları söylemek sözleşmesinin bir parçası olabilir ama bence verdiği kararı dünyanın gözünde rasyonalize etmek ve Messi'nin MLS yaptığı bir dünyada bir adım önde görünmek onun için çok daha önemli."