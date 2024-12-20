Suudi Arabistan basını son dakika geçti: Fenerbahçe ve Al Nassr, Talisca için anlaştı

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Fenerbahçe, uzun zamandır gündeminde tuttuğu Anderson Talisca'da mutlu sona çok yakın.

Suudi Arabistan'dan Arriyadiah'ın haberine göre Fenerbahçe ile Al Nassr, Talisca transferi için anlaşmaya vardı.

Haberde transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği, Talisca'nın bu sezonki maaşının bir kısmının Al Nassr tarafından karşılaşacağı ifade edildi.

Ayrıca Al Nassr CEO'su Guido Fienga'nın da transferi tamamlamak için İstanbul'da olduğu belirtildi.

TALISCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu haberlerin ardından Anderson Talisca sosyal medya hesabından; "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." yazan bir paylaşım yaptı.

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