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Suudi Arabistan basını son dakika geçti: Fenerbahçe ve Al Nassr, Talisca için anlaştı

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#Transfer#Anderson Talisca#Fenerbahçe
Suudi Arabistan basını son dakika geçti: Fenerbahçe ve Al Nassr, Talisca için anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 00:04

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan basını, transferin bittiğine dair son dakika haberler geçti. Brezilyalı futbolcu ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe, uzun zamandır gündeminde tuttuğu Anderson Talisca'da mutlu sona çok yakın.

Suudi Arabistan'dan Arriyadiah'ın haberine göre Fenerbahçe ile Al Nassr, Talisca transferi için anlaşmaya vardı.

Haberde transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği, Talisca'nın bu sezonki maaşının bir kısmının Al Nassr tarafından karşılaşacağı ifade edildi.

Ayrıca Al Nassr CEO'su Guido Fienga'nın da transferi tamamlamak için İstanbul'da olduğu belirtildi.

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TALISCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu haberlerin ardından Anderson Talisca sosyal medya hesabından; "Bana teşekkür ediyorsunuz ama nereye gittiğimi bilmiyorum." yazan bir paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan basını son dakika geçti: Fenerbahçe ve Al Nassr, Talisca için anlaştı

 

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#Transfer#Anderson Talisca#Fenerbahçe

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